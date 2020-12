Doug Bowser souligne les fortes ventes actuelles de Nintendo Switch et Lite, et dit qu’ils ont beaucoup de vie devant eux.

Nintendo Switch n’avait pratiquement pas terminé sa première année, et les premières rumeurs autour d’un “commençaient à apparaître”.Switch Pro“Après l’arrivée des révisions PS4 et Xbox One, et maintenant avec les sorties de PlayStation 5 et Xbox Series X, certains joueurs rêvent de l’annonce d’un nouveau modèle de Nintendo Switch pour étendre la puissance de la plateforme, pour profiter de vos jeux à une résolution plus élevée. Cependant, Nintendo ne le voit pas nécessaire, surtout si l’on tient compte des énormes ventes de la console en moins de 4 ans.

Nous pensons que nous inversons la tendance d’un autre cycle de console typique Doug BowserDans une interview pour Polygon, le président de Nintendo of America Doug Bowser reconnaît avoir connaissance de rumeurs sur un Switch Pro, bien qu’ils ne le considèrent pas comme quelque chose de nécessaire. Au moins pour le moment, bien sûr: “Nous sommes toujours conscients de la technologie. Et, comme nous le savons tous, la technologie évolue et change constamment. Et nous attendons toujours des nouvelles pour déterminer: comment cela peut-il améliorer et prolonger l’expérience de jeu? Et soit sur une plateforme actuelle, soit sur un future plateforme, nous en attendons toujours ».

“Pourtant, nous voyons aussi actuellement que Nintendo Switch et Lite restent forts dans sa quatrième année. Et nous pensons que nous inversons la tendance d’un autre cycle de console typique. Et, dans un futur proche, restons concentrés sur ces deux plateformes et les contenus qui les accompagnent, car c’est cette union qui fait la différence. Et c’est pourquoi Nintendo est si différent », déclare Bowser. Avec cela, le manager de Nintendo parle de la propre expérience offerte par votre plateforme, avec l’union de la console portable et de la console de bureau “qui est unique et continue de l’être dans l’industrie”.

Nous ne sommes qu’au milieu du cycle de vie de cette plateforme Doug Bowser“Mais aussi, la façon dont nous créons nos jeux pour la plateforme, et la manière dont nos partenaires créent leurs jeux sur la plateforme, c’est ce qui compte vraiment, et l’expérience que vous vivez quand est-ce que tu joues. C’est donc ce sur quoi nous allons continuer à nous concentrer alors que nous entrons dans ce qui sera la cinquième année de Nintendo Switch. Et, comme M. Furukawa l’a mentionné lors de sa réunion d’entreprise [de marzo], nous pensons que nous ne sommes qu’au milieu du cycle de vie de cette plateforme. “Ou, en d’autres termes, le Big N pas besoin de Nintendo Switch Pro dès maintenant, même si elles ne ferment pas la porte pour l’avenir.

En cela, l’intervieweur demande à Bowser si le succès de Switch et Switch Lite c’est ce qui les fait attendre le plus longtemps pour proposer une révision de leur console, ce que le leader confirme à sa manière: “[Su éxito] il nous permet gérer le cycle de vie différemment je dirais. Je pense que c’est la manière la plus simple de l’expliquer. À l’heure actuelle, avec l’élan que nous avons, notre attention se portera sur les versions existantes. “

On dirait pas qu’on va en avoir un Nintendo Switch Pro bientôt, quelque chose de compréhensible au vu des performances de leurs modèles actuels. Par exemple, Nintendo Switch a été la console la plus vendue en novembre en Espagne, ainsi qu’au Japon, ainsi qu’aux États-Unis, où elle a déjà été la plus vendue 24 mois consécutifs. De même, ses jeux exclusifs continuent d’ajouter des ventes millionnaires, comme vous pouvez le voir dans cette liste avec les 10 jeux les plus vendus sur Nintendo Switch.

