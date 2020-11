Le Fléau court jusqu’à ce que Shadowlands soit disponible le 24 novembre.

Après un léger retard, les préparatifs de l’arrivée de World of Warcraft Shadowlands, la nouvelle extension du MMO à succès de Blizzard. Il le fait avec un événement de pré-lancement, qui est maintenant disponible, et se terminera le 24 novembre avec l’arrivée dudit contenu.

La Invasion de la peste C’est un double événement qui fait partie de la mise à jour du contenu du jeu. Les membres de la Horde et de l’Alliance sont appelés à faire face à une menace posée par la destruction du Heaume de domination du roi-liche par Sylvanas Windrunner. Selon Blizzard lui-même, ce pré-événement comprendra:

Une expérience de mise à niveau remaniée où les joueurs peuvent atteindre un nouveau niveau maximum, 50 (qui passera à 60 dans Shadowlands).

The End of Exile, une refonte complète de l’expérience pour les nouveaux joueurs de WoW, avec sa propre histoire épique qui présente les bases du jeu.

Des centaines de nouvelles options de personnalisation des personnages.

Ajustement des niveaux d’articles et des statistiques pour une adaptation appropriée aux nouveaux paramètres de niveau

Ces derniers jours, nous avons pu déguster d’autres actualités sur WOW Shadowlands, comme la bande-annonce narrative de son histoire ou l’apparition de régions comme Bastion, Maldraxxus et Ardenweald. Maintenant, avec le début de l’invasion du Fléau, sa sortie semble imminente.

