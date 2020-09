Le compositeur derrière Monster Hunter World ou Resident Evil 2 met de la musique sur cette nouvelle série animée.

Il reste très peu de jours pour que les fans de l’univers du Dragon’s Dogma puissent profiter de la série animée qui sera présentée en première à la maison Netflix, en collaboration avec CapcomEn avant-première, la vidéo d’ouverture a été présentée qui servira à céder la place aux épisodes de cet anime, à la tonalité esthétique et musicale épique et sombre, qui se marie parfaitement avec l’histoire de ce jeu déjà culte.

La musique est l’œuvre de Tadayoshi makino, un vétéran de Capcom qui a travaillé sur la saga Monster Hunter, sur Dragon’s Dogma lui-même ou sur le remake le plus récent de Resident Evil 2. Sans beaucoup plus de détails sur cette production tant attendue, l’histoire tournera autour Ethan, qui a entrepris un voyage pour détruire le dragon qui a anéanti son peuple.

Pour remplir cette mission difficile, le protagoniste de Dragon’s Dogma aura l’aide d’une femme, qui sera chargée de le protéger. Tous deux « font face à de terribles dangers et Ethan doit éviter le plus grand de tous: devenir le monstre qu’il déteste tant », lit-on dans le synopsis officiel de la série. Il y a quelques semaines, nous avons déjà eu l’occasion de voir un aperçu de l’anime, que nous partageons à nouveau avec vous.

Nous vous rappelons qu’en plus de Dragon’s Dogma, il existe d’autres sorties sur Netflix, HBO, Amazon et Disney + en septembre qui pourraient vous intéresser si vous aimez les jeux vidéo. Quant à la saga Capcom, bien que les fans demandent avec impatience un nouveau Dragon’s Dogma, on ignore pour l’instant quel est le nouveau jeu du réalisateur de Devil May Cry 5, et aussi du père de Dragon’s Dogma. Nous parlons de lui précisément dans notre spécial Pourquoi Hideaki Itsuno est-il sous-évalué?

