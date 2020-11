Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Les fans de The World Ends with You sont ravis que Square Enix travaille sur divers projets liés à la franchise. La société a déjà confirmé la sortie d’un anime et a également laissé entendre une autre surprise qui pourrait bien être un jeu vidéo.

Le studio a partagé plus d’informations sur la série animée ce matin, il est donc désormais possible de voir une nouvelle bande-annonce de production. De plus, un art spécial de l’anime a été révélé où plusieurs de ses protagonistes sont montrés.

Plus important encore, Square Enix a enfin révélé la fenêtre de lancement de The World Ends with You: The Animation. Si vous avez hâte de voir la série, vous devrez être patient, car elle n’arrivera pas cette année.

Quand l’anime The World Ends with You fera-t-il ses débuts?

Square Enix n’a pas encore confirmé la date de sortie exacte de The World Ends with You: The Animation. Cependant, le studio a annoncé qu’il serait prêt au début de 2021. Pour être plus exact, la série commencera à être diffusée en avril de l’année prochaine.

Pour accompagner l’annonce, Square Enix a publié la deuxième bande-annonce du projet. On y voit une partie du début de l’aventure de Neku Sakuraba et de sa compagnie, qui doivent participer à un jeu mystérieux.

La vidéo présente également la chanson d’ouverture de la série. Voici Teenage City Riot, du groupe japonais ALI. D’autre part, Square Enix a également révélé un art de la série où l’on voit Megumi Kitaniji et ses alliés, qui composent les Faucheurs.

Nous vous rappelons que The World Ends With You: The Animation a déjà un site officiel où il y a plus d’informations sur sa production, son histoire et ses personnages. Voici le nouvel aperçu de la série:

Quant à l’autre annonce relative à The World Ends With You que Square Enix prépare, nous savons qu’il y a un compte à rebours qui se terminera dans un peu plus de 15 heures. Le projet reste un mystère, mais la révélation d’un nouveau jeu n’est pas exclue.

The World Ends with You est disponible sur Nintendo Switch, Nintendo DS et les appareils mobiles. Vous trouverez ici plus d’informations sur lui.