Quelques heures après la fin du compte à rebours “Timelimit Within 7Days”, Square Enix voulait montrer une nouvelle bande-annonce pour l’adaptation animée de The World Ends With You qui sera diffusée en première à la télévision japonaise en avril de l’année prochaine.

Le monde se termine avec vous L’animation sort sa deuxième bande-annonce

Pour le moment, la série a un look spectaculaire et visuellement il y a peu d’objections. En plus d’avoir l’équipe originale des acteurs de la voix du jeu, il a également été confirmé que ce sera le groupe ALI (acronyme pour Alien Liberty International) qui sera en charge de l’ouverture de la série.

Maintenant, nous ne pouvons qu’attendre de voir une nouvelle bande-annonce d’ici avril avant la première et prier pour que nous puissions la voir sur l’une des plateformes numériques officielles que nous avons dans les pays hispanophones. Mais avant tout cela, il faut faire attention à ce mystérieux compte à rebours pour voir s’il s’agit d’un nouveau projet dans cette franchise.

