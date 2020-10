Il y a quelques semaines, Sony a promis de réorganiser complètement le PlayStation Store et l’application PlayStation sur les appareils mobiles en raison du lancement de la PS5. Le premier a déjà vu la lumière de la semaine précédente, tandis que l’application sera disponible à partir d’aujourd’hui et est accompagnée de nombreuses nouvelles fonctionnalités, à la fois fonctionnel et design. Selon la société, son intention est également de profiter des fonctionnalités de la nouvelle console, mais sans pour autant négliger la PS4.

Aujourd’hui, nous introduisons de nouvelles façons d’amplifier nos relations avec vos amis et les jeux auxquels vous aimez jouer même lorsque vous n’êtes pas sur votre console. Nous sommes ravis de vous dévoiler la mise à jour de l’application PlayStation, repensée pour améliorer vos expériences de jeu sur PS4 et PS5.

Vous pouvez télécharger la nouvelle application PlayStation depuis l’App Store et le Play Store. Pour le système d’exploitation Apple, il sera nécessaire d’avoir iOS 12.2 ou version ultérieure, alors que la proposition de Google exige Android 6.0 ou version ultérieure. Bien sûr, vous avez besoin d’un compte PlayStation Network pour pouvoir vous connecter à l’application.

Fonctions d’interface, de communication et à distance

En ce qui concerne l’actualité, l’application bénéficie d’un interface utilisateur complètement nouvelle. Le design, selon la déclaration partagée sur le blog PlayStation, est plus élégant et vous permet d’accéder plus rapidement aux informations de vos contacts, telles que les jeux qu’ils apprécient actuellement. Vous pouvez également voir vos titres récents et leur liste respective de trophées. La communication n’est pas en reste, car intégrera le système de messagerie dans l’application elle-même.

«Les messages PS seront désormais intégrés dans la mise à jour de l’application PS afin que vous puissiez envoyer des messages à vos amis en un seul endroit», expliquent-ils. Il est important de mentionner que l’application autonome PS Messages disparaîtra. En ce qui concerne la chats vocaux et groupes de discussionLes deux peuvent être créés à partir de la nouvelle application. Le chat vocal prend en charge jusqu’à 15 personnes sur des appareils mobiles.

Le PlayStation Store sera entièrement intégré à l’application. Ainsi, vous pouvez naviguer entre les jeux et leur contenu téléchargeable, faire des achats et même les télécharger à distance sur votre PS4 ou PS5. Si vous faites partie des personnes qui achèteront la PlayStation 5, vous aurez accès à des fonctionnalités exclusives: “Lorsque la PS5 arrivera, vous pourrez lancer des jeux à distance, gérer le stockage de votre console si vous manquez d’espace lors du téléchargement d’un jeu, et vous connecter rapidement à PS5 directement depuis l’application PS “.

Onglet Actualités

Enfin, ils proposeront un onglet avec les dernières nouvelles de la plateforme: “L’onglet Explorer affiche le contenu du blog PS officiel et les actualités des développeurs de jeux pour vous aider à rester à jour dans le monde de PlayStation.” N’oubliez pas que la nouvelle application PlayStation sera disponible à partir d’aujourd’hui dans le monde entier. Soyez patient si vous ne le voyez toujours pas dans les magasins numériques, vous pouvez sûrement le télécharger dans les prochaines heures.

