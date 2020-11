Il est clair que Nintendo est très conscient que les enfants n’ont pas accès à des jeux qui ne correspondent pas à leur âge, comme en témoigne le fait que plusieurs consoles Big N disposent déjà de paramètres de contrôle parental pour restreindre certains contenus. Dans Nintendo Commutateur ce contrôle parental a également un application mobile (disponible sur Android et iOS) avec lequel les parents peuvent contrôler ce que leurs enfants jouent, et maintenant a été mis à jour vers sa nouvelle version 1.14.0 sur iOS et Anroid. Nous vous expliquons chacun des (peu) détails de cette mise à jour dans les lignes suivantes!

L’application de contrôle parental pour Nintendo Switch est désormais plus stable grâce à sa mise à jour 1.14.0

Si vous avez téléchargé le Application de contrôle parental Nintendo Switch sur vos appareils mobiles, soit pour contrôler ce que joue l’un des petits de la maison, soit pour connaître les heures de jeu quotidiennes que vous vous consacrez à vos titres préférés du Big N, alors ne soyez pas surpris si vous sautez une mise à jour automatique , depuis maintenant le nouvelle version 1.14.0, à la fois sur iOS et Android. Cette version n’apporte pas de changements majeurs à l’application, mais elle le fait apporte la stabilité (quelque chose auquel les utilisateurs de console Nintendo sont plus qu’habitués), support pour iOS 14 et pour Android 11, Oui la correction d’une autre erreur que, bien que le fonctionnement de l’application ne soit pas très sérieux ou limité, il pourrait être quelque peu ennuyeux si c’était le cas d’en faire l’expérience.

Ainsi, nous ne pouvons continuer à profiter de nos jeux préférés que grâce aux possibilités uniques que nous offre cette console, puisqu’elle nous permet de jouer quand on veut, comme on veut et où on veut (à moins qu’un adulte ait activé le contrôle parental et que nous restreindre les sessions de jeu …).

