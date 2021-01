La nouvelle saison de Fortnite: Battle Royale est devenue l’un des favoris de nombreux joueurs. Après tout, il ne s’est pas limité à introduire une bonne variété de nouveautés jouables, mais il propose même de mettre nos compétences à l’épreuve avec toutes sortes de personnages plus que flashy de différentes licences. Parmi eux se trouve Kratos, le grand protagoniste de God of War.

Mais si cela ne suffisait pas, il semble qu’Epic Games pourrait avoir une nouvelle surprise pour les joueurs. Cette fois, nous nous concentrons sur une héroïne connue de beaucoup pour ses grands travaux et son courage. Sans aucun doute, nous ne pourrions parler de personne d’autre que Lara Croft, un personnage plus que remarquable dans le monde des jeux vidéo et dont le dernier des fuites feraient avancer son arrivée à la bataille royale.

C’est la communauté des dataminers qui a avancé cette possibilité. Pour cela, ils ont montré différents indices sur l’avenir de Fortnite où ils indiquent que nous nous retrouverions non seulement devant une grande possibilité pour les joueurs, mais que ce serait une proposition qui arriverait très bientôt. Bien entendu, cette mention est faite par le nom de code “Typhoon” et cela, plus tard, a accompagné un message très étrange du compte officiel de Tomb Raider.

Bien sûr, en l’absence de confirmation d’Epic Games, nous devons garder à l’esprit qu’il peut s’agir de quelque chose de totalement différent ou même d’un plan qui n’est finalement pas inclus. Néanmoins, nous vous rappelons que vous pouvez profiter de Fortnite: Battle Royale dans PC, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 et Android.