Hier, nous vous avons parlé de la possibilité que Naughty Dog, le développeur interne de Sony, travaille sur une nouvelle adresse IP basée sur la fantaisie médiévale. Naturellement, cette nouvelle a attiré beaucoup d’attention, car elle représenterait un changement important pour le studio, dont les derniers projets sont issus de l’univers de The Last of Us et Uncharted. Si vous êtes l’un des joueurs qui s’est enthousiasmé, il y a de mauvaises nouvelles, car il semble que les illustrations ne soient pas liées au nouveau jeu Naughty Dog.

Hyoung Nam, artiste conceptuel senior pour Naughty Dog, a beaucoup parlé après avoir publié 3 illustrations montrant un thème médiéval fantastique et suggérant qu’elles étaient l’art conceptuel du prochain jeu sur lequel le studio travaillait, quelque chose sur lequel renforcé par un commentaire intéressant de la création.

Cependant, au final, il n’y avait aucune relation entre ces illustrations et le nouveau jeu Naughty Dog. L’artiste a mis à jour quelques heures plus tard la description des illustrations dans ArtStation et a indiqué que le nouveau jeu auquel il faisait référence était Assassin’s Creed: Valhalla et non le nouveau développement hypothétique de Naughty Dog.

Apparemment, Naughty Dog ne fonctionne pas avec une adresse IP fantastique

De plus, l’artiste a développé son explication et a déclaré qu’il était désolé pour la confusion qu’il avait générée, mais a précisé que les 3 illustrations sous le nom The Women of the North ne représentent son inspiration qu’après avoir vu beaucoup de matériel de films et de jeux médiévaux fantastiques.

«Je suis vraiment désolé de semer la confusion avec ces nouvelles publications. J’ai partagé ces images après le lancement du nouveau jeu de concepts du jeu en monde ouvert Valhalla. J’ai adoré jouer et regarder toutes sortes de jeux et de films fantastiques basés sur l’époque médiévale. D’une manière ou d’une autre, les nouvelles et les œuvres d’art nouvellement publiées ont été suscitées par mon inspiration créative. Le travail n’a aucune intention et c’était juste pour ma découverte et mon plaisir », expliquait Nam il y a quelques heures.

Pour dire la vérité, comme nous l’avons mentionné dans la note précédente, Naughty Dog n’avait pas travaillé sur un projet de fantaisie médiévale dans toute son histoire, ce qui faisait paraître étrange que son prochain projet ait ce thème; Cependant, nous ne doutons pas à quel point cela pourrait être intéressant pour le studio, car cela le ferait sortir du type de jeux vidéo auquel il est habitué. Nous vous rappelons que jusqu’à présent, la développeur n’a pas parlé de son prochain projet, il est donc toujours possible qu’elle explore de nouveaux genres. Le fait est que vous avez déjà au moins un projet en cours. Nous te tiendrons informé.

Aimeriez-vous que Naughty Dog travaille sur un jeu sur le thème de la fantaisie médiévale? Quel sera selon vous le prochain projet du développeur? Dites le nous dans les commentaires.

Bien que nous ne sachions pas sur quel projet Naughty Dog travaille déjà, il a déjà été confirmé que Neil Druckmann, co-président du développeur, sera impliqué en tant que réalisateur ou rédigera les scripts dans les développements. Si vous souhaitez en savoir plus sur l’actualité de Naughty Dog, nous vous invitons à consulter cette page.

