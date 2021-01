Ils demandent une enquête «au niveau européen» sur les commandes de Nintendo Switch, et que la société propose des solutions.

La Association européenne des consommateurs (BEUC, pour son acronyme en français) a déposé une plainte auprès de l’Union européenne concernant les problèmes des manettes Joy-Con de Nintendo Switch. On parle du soi-disant “Dérive Joy-Con“, ce défaut de fabrication présent dans les commandes de la console largement documenté, ce qui fait que les joysticks du contrôleur maintenir une direction malgré le retour à leur position neutre, en raison de l’usure des pièces. Un problème qui a déjà conduit à de nombreux recours collectifs contre Nintendo.

Le BEUC a reçu plus de 25000 plaintes d’utilisateurs de SwitchSelon le BEUC dans un communiqué officiel, et à la suite de la 25000 plaintes reçues des consommateurs européens, l’association dépose une plainte formelle contre Nintendo contre la commission européenne et les agences de protection des consommateurs des pays membres. Tout cela, pour ce qu’ils décrivent comme “problèmes systématiques avec le fonctionnement de la console Nintendo Switch. “Les plaintes des utilisateurs proviennent de pays tels que la France, la Belgique, le Portugal, l’Italie, les Pays-Bas, la Norvège, la Slovaquie, la Slovénie et la Grèce, indique le document.

“Les consommateurs ont montré leur mécontentement un problème technique récurrent des contrôleurs Nintendo Switch, communément appelés Joy-Con Drift », note le document.« D’après leurs témoignages, dans 88% des cas, les contrôles ont éclaté au cours de leurs deux premières années d’utilisation. Au nom des groupes de consommateurs des pays touchés, le BEUC dépose une plainte auprès de la Commission européenne […] pour obsolescence prématurée et la tromperie en omettant des informations clés aux consommateurs », sur la base de la directive européenne sur les pratiques commerciales déloyales.

Le BEUC demande que Nintendo soit obligé de résoudre les bogues“Le BEUC et ses membres demandent une enquête sur le problème au niveau européen, et que Nintendo est obligé de s’attaquer aux pannes prématurées de son produit. Jusque-là, contrôles défectueux devrait être réparé gratuitement, et ses consommateurs doivent être correctement informés sur la durée de vie limitée du produit », ajoute l’association, qui rappelle que Nintendo Switch a vendu plus de 68 millions de consoles dans le monde, et beaucoup d’entre elles en Europe.

Le problème de la dérive dans le Joy-Con Nintendo Switch

Comme nous l’avons mentionné au début, la «dérive» des commandes de la Nintendo Switch c’est un problème bien connu et documenté, origine de multiples poursuites contre Nintendo. Avec cette plainte formelle, le directeur du BEUC Monique Goyens explique que “les consommateurs supposent que les produits qu’ils achètent dureront une période appropriée à la hauteur des attentes, et non pas qu’ils devront payer des remplacements coûteux en raison d’un problème. Nintendo doit fournir des solutions approprié pour les milliers d’utilisateurs touchés par le problème. “

Cependant, la société de Kyoto a toujours été évasif en traitant le sujet. Le plus proche de cela a été lorsque, en 2020, le président Shuntaro Furukawa s’est publiquement excusé pour cette décision. Même ainsi, il a réitéré qu’ils n’allaient pas annoncer d’éventuelles mesures ou solutions tant que les poursuites contre la société aux États-Unis se poursuivraient. L’UE répondra-t-elle aux demandes de cette association? Les résultats financiers les plus récents de Nintendo seront publiés la semaine prochaine, mais d’ici là, cet article passera en revue les jeux Switch les plus vendus à ce jour.

