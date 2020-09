Aujourd’hui, l’industrie du jeu vidéo est l’une des plus importantes au monde. De nombreuses entreprises ont été encouragées à créer ce type de produits et, bien entendu, de plus en plus d’acteurs apprécient ce type de contenu. Par conséquent, il n’est pas surprenant que la demande augmente lorsqu’il s’agit de vouloir apprendre à développer des jeux vidéo, donc, façonner certaines de nos idées.

Dans l’intention d’aider ces entrepreneurs, la société Xbox a préparé un atelier gratuit dans lequel ils enseignent les concepts de base pour développer des jeux vidéo. Le tout dans un atelier qui aura lieu les 12 et 13 septembre et, de cette manière, fournira à ceux qui participent les connaissances de base pour commencer leur chemin dans le monde des jeux vidéo.

Grâce à cet atelier, l’entreprise aidera à comprendre le processus de développement du jeu et même comment gérer l’outil Unity. Malheureusement, bien qu’il y ait quatre sessions différentes, il a été confirmé que les places sont limitées, donc tous ceux qui veulent participer devront s’inscrire le plus tôt possible pour ne pas rater l’occasion.

L’apprentissage sera vraiment satisfaisant, en particulier avec de grands développeurs comme l’équipe de Playground Games, pouvant ainsi apprendre de certains des créateurs de Forza Horizon. De plus, il a été confirmé que tous les participants recevront une trousse qui comprendra une brève description de ce qui est nécessaire pour participer à l’atelier. Par conséquent, si vous êtes intéressé, ne manquez pas votre chance et n’oubliez pas de vous inscrire avant que les places ne soient épuisées.