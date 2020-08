Après le succès du premier versement, maintenant Atelier Ryza 2: Légendes perdues et la fée secrète est en route vers Nintendo Switch et le fera bientôt. Cependant, comme il reste encore du temps pour que cela se produise, ce nouveau titre est promu sur les réseaux sociaux qui, sûrement, plaira à tous ceux qui ont déjà ébloui cette première partie, et donc, à partir du compte officiel. de Twitter Koei Tecmo Europe a maintenant partagé un nouvelle image artistique dans lequel on nous montre l’un des nouveaux environnements que nous pouvons visiter.

Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy continue de montrer à quoi ressemblera le monde que nous visiterons dans cette suite

Merci à tout le merveilleux intérêt pour notre dernière œuvre d’art conceptuel, nous sommes en mesure de partager un autre design incroyable de # AtelierRyza2. Visitez: https://t.co/AvwlshKZ3q#KTFamily #GUSTStudios pic.twitter.com/X4vJsOdKho – KOEI TECMO EUROPE (@koeitecmoeurope) 25 août 2020

Nombreux sont ceux qui attendent le lancement de l’Atelier Ryza 2: Lost Legends & The Secret Fairy, comme en témoigne le fait qu’une grande attention a été portée à la dernière fois que les créateurs du jeu ont partagé une image artistique à travers les réseaux. social. Pour cette raison, maintenant la filiale européenne de Koei Tecmo nous a montré une autre image, dans laquelle un environnement des plus énigmatiques est montré dans lequel notre protagoniste doit entrer. Quel genre de secrets nous attendent dans cette ville qui semble se trouver au fond d’une caverne et aux pieds de ce qui pourrait être un arbre ancien? Nous devons juste attendre un peu plus longtemps pour le savoir.

De cette façon, ce que nous avons plus que clair, c’est que l’Atelier Ryza 2: Lost Legend & The Secret Fairy est une réalité et que nous pouvons nous lancer dans cette nouvelle aventure qui sera pleine de personnages et de moments mémorables. Et vous, avez-vous déjà joué au premier volet de cette saga de jeux Atelier mettant en vedette le fantastique Reisalin Stout?

