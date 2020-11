Amoureux de la franchise star de Gust, cette actualité vous intéresse. À travers le compte japonais du développeur, Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy a reçu une bande-annonce de plus de deux minutes consacrée à son système de combat et tout au long de celui-ci, plusieurs choses remarquables sont montrées. Allons-y par parties!

L’Atelier Ryza 2 brille sur le champ de bataille!

Nous voulons commencer à commenter la vidéo avec ce qui a le plus retenu notre attention: qu’est-ce que Serri? Si vous regardez la minute “1:26”, vous pouvez voir que combinez trois éléments dans une vague offensive très puissante. Nous ne savons pas exactement comment cela se passe dans la suite, mais dans l’Atelier Ryza original, tout le monde pouvait utiliser des objets basés sur leur “Dextery”. En règle générale, cette statistique était, à l’exception des alchimistes, plutôt bon marché, ce qui crée des doutes sur le contexte de ce personnage particulier: Y a-t-il des Oren qui maîtrisent l’alchimie ou abuser des objets est désormais plus abordable?

Dans un autre ordre de choses, nous avons le «0:11», auquel point il est confirmé que le personnage de la deuxième ligne peut tourner avec ceux de l’avant et effectuer une attaque dans le processus. Est-ce que laisser quelqu’un à l’arrière lui fait retrouver la santé et la MP comme cela s’est produit, par exemple, Saga crépusculaire? Il faudra attendre pour le savoir! Par contre, à la minute 1:18, on voit clairement que le thème de que les vêtements se mouillent avec de l’eau n’est pas laissé seul dans l’exploration, est également présent lors des combats. Enfin, il y a “Fatal Drive” de Carême Marslink. En plus d’être cool, à “1:58” cela nous a donné le sentiment qu’ils se sont un peu inspirés du fameux “Rock, Paper, Scissors” de Hunter X Hunter. Qu’as-tu pensé de la bande-annonce? Si vous étiez aussi hype que nous, vous serez heureux de savoir que de moins en moins jusqu’au 29 janvier.

