Bien que beaucoup aient connu Laura Bailey pour sa performance dans The Last of Us Part II, où elle donne vie à Abby, les fans de la série ont découvert que l’actrice était présente dès le premier match. Selon les crédits de l’original The Last of Us, Bailey a prêté sa voix pour un certain nombre de rôles mineurs.

Sur Reddit, l’utilisateur connu sous le nom de ZeldaLover2018 a publié une image tirée des crédits The Last of Us, où Le nom de Laura Bailey apparaît, mais sans préciser son rôle. De cette façon, certaines personnes ont souligné que l’actrice s’occupait de la femme à la télévision dans la chambre de Joel dans le prologue, ainsi que d’une infirmière dans la salle d’opération à la fin du match. De même, les fans affirment qu’elle a joué d’autres civils et soldats mineurs dans le jeu.

Qui a fait Laura Bailey dans la première partie? de thelastofus

Laura Bailey n’est pas étrangère à l’industrie du jeu vidéo, ayant travaillé sur des titres tels que Marvel’s Spider-Man, Gears 5, Tales from the Borderlands et bien d’autres. L’une de ses œuvres les plus récentes était Avengers de Marvel, où il jouait Black Widow, ceci avec Troy Baker, avec qui il a également travaillé sur The Last of Us Part II.

