Yosuke Saito avoue qu’il n’aime pas l’un des jeux, mais qu’il a accepté sur l’insistance de Yoko Taro.

Il semble que les responsables de la saga Nier auront beaucoup de travail à l’avenir. En plus de Nier Replicant ver.1.22474487139, qui arrivera en magasin dans quelques mois, Yoko Taro et Yosuke Saito, créateur et producteur de la licence, ont confirmé travailler sur deux nouveaux projets. Et l’un d’eux semble être l’une des bizarreries de Taro.

Les deux l’ont confirmé dans le Fête du Nouvel An Chit-Chat 2020 qui est organisé dans l’industrie du jeu vidéo au Japon, et nous l’avons découvert grâce à Gematsu. Bien qu’ils n’aient pas donné beaucoup d’indices sur ce dont il s’agit, ils ont détaillé une anecdote curieuse sur l’un des deux projets qu’ils ont en main.

Ils n’ont donné d’indices sur aucun des deux projetsSaito avoue avoir reçu une proposition de Yoko Taro il y a environ un an. Et qu’il l’a rejetée parce que “Je ne voudrais jamais faire un jeu comme ça”. Mais le créateur de NieR n’a pas abandonné et a tenté de convaincre Saito avec une présentation d’une heure. Il a fini par accepter et le jeu est en développement, même si le producteur dit qu’il n’est toujours pas convaincu de l’idée: “Si je pouvais arrêter maintenant, je le ferais”, Il dit.

En outre, ils travaillent ensemble sur un autre nouveau jeu, dans lequel il semble qu’il y ait plus de compréhension, mais ils ne donnent pas d’indices au-delà. Il arrivera avant l’autre jeu qui les divise. Rappelons qu’en avril Nier Replicant arrivera sur PS4, Xbox One et PC, sous la forme d’une réédition du premier opus de la saga. Nous avons également appris récemment que Nier Automata a dépassé les 5 millions de jeux vendus.

En savoir plus: NieR Automata, NieR Replicant, PS5, Xbox Series X et Nintendo Switch.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');