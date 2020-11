Masahiro Sakurai applaudit à la rapidité avec laquelle PlayStation 5 exécute ses actions, avec pratiquement aucun temps de chargement.

Masahiro Sakurai, créateur des séries Kirby et Super Smash Bros., peut être reconnu dans le monde comme l’un des esprits les plus importants qu’il ait Nintendo Actuellement. Cependant, cela n’a pas empêché le développeur d’apprécier et de consommer les produits et jeux que ses principaux «rivaux» tels que Microsoft ou Sony fabriquent. Par exemple, il suffit de jeter un œil à la dernière chronique publiée par la création dans le magazine japonais Famitsu, dans laquelle il partage ses opinions sur la PlayStation 5 récemment sortie.

Sakurai estime que le stockage interne est insuffisant et que la console est trop grandeDans son texte, Sakurai avoue avoir été étonné par la nouvelle console Sony et sa formidable puissance. Il explique que l’une des choses qui l’a le plus étonné était son fonctionnement global, ce qui donne l’impression que chaque action et processus comme charger un jeu ou se déplacer entre les applications rapide et léger. De même, il mentionne qu’il a aimé le fait que pouvoir télécharger plusieurs jeux simultanément et sans revers majeurs.

Mais tout n’a pas été du miel sur des flocons pour le développeur. Parmi les aspects qu’il a le moins appréciés de la PS5, il y a absence à organiser en dossiers tous les jeux et applications installés sur la console (une fonction présente sur PS4). Il reconnaît également que l’espace de stockage interne il est insuffisant et, même, considère que la console est assez grande.

Quoi qu’il en soit, Sakurai écrit qu’il est très satisfait de la PS5 et qu’il a passé pas mal d’heures à jouer dessus. Le plus drôle, c’est que le titre qui a été le plus joué jusqu’à présent n’est pas celui de lancement, mais le classique The Ninja Warriors. La PlayStation 5 est désormais disponible dans le monde entier et a été un énorme succès commercial, comme Sony l’a confirmé ces dernières heures. Compte tenu des problèmes de stock, la société japonaise assure qu’il y aura de nouvelles consoles disponibles avant la fin de l’année.

En savoir plus: Masahiro Sakurai, PS5 et PlayStation 5.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');