L’année dernière, le film de Dragon Quest Votre histoire, qui a été un succès pour les fans de la série. Cependant, il y avait un gros problème de production, ce qui a entraîné un procès intenté par Saori Kumi, auteur de la romanisation de Dragon Quest V, jeu qui a inspiré le film 2019.

Bien que les protagonistes de Dragon Quest soient généralement connus sous le nom de “héros”, dans Votre histoire, le personnage principal a reçu le nom de Ryuka. C’est le même nom que celui du héros de la romanisation de Dragon Quest V: Hand of the Heavenly Bride, qui a été publié en 1993, un an après la sortie du jeu Super Famicom.

Malgré le fait que Your Story ait reçu une publicité où il a été marqué comme une adaptation du roman de 1993, et de nombreux fans pensaient que c’était le cas, Kumi n’a reçu aucun crédit sur le film. De cette manière, l’auteur a poursuivi le comité de production en 2019. Cependant, il semble que cela n’a pas donné de résultats, et le 24 novembre, il a été diffusé un nouveau procès contre Square Enix et Toho, studio d’animation en charge de cette production, demandant des excuses publiques ainsi qu’une compensation de 2 millions de yens.

Selon Kumi, il a obtenu l’argent nécessaire pour intenter le procès grâce au fait que les fans ont donné environ un million de yens. Pour le moment, on ne sait pas comment ce cas se développera. Dans des sujets connexes, nous verrons plusieurs annonces spéciales pour Dragon Quest lors de son 35e anniversaire en 2021.

