Je dois admettre que, quand on atteint un certain âge, les souvenirs commencent à s’accumuler qui, en raison de diverses circonstances qui non seulement ne sont pas pertinentes mais qui exigeraient des millions de mots et des tonnes de nostalgie, sont gravés dans la mémoire. Et c’est que, comme l’a soutenu l’écrivain allemand Jean Paul, la mémoire est le seul paradis dont nous ne pouvons être expulsés. De plus, et si cela ne suffisait pas, les turbulentes années 90 sont devenues un véritable vivier audiovisuel, une véritable bêta d’or de la mémoire avec d’innombrables séries appelées à l’époque «cartoons». Des séries qui, oui, avaient déjà été vues depuis quelques années en terres japonaises. Ranma ½, Les Chevaliers du Zodiaque ou Champions / Oliver et Benji // Capitaine Tsubasa ne sont que, au moins dans mon pavillon de mémoire, quelques-uns des exemples les plus marquants. Et c’est justement dans cette dernière série que je vais me concentrer pour essayer de mettre en contexte le sac à dos qui porte un jeu comme Capitaine Tsubasa: la montée des nouveaux champions pour Commutateur Nintendo.

Basé sur le manga homonyme de Yoichi Takahachi, publié l’année de ma naissance (1981), la série Champions: Oliver et Benji (d’abord diffusé sur Telecinco avec grand succès et plus tard sur Antena 3, dans le cadre de son programme matinal très convoité), nous raconte les aventures et mésaventures de Tsubasa Ozora (Oliver Atom pour les amis) dans son infatigable croisade personnelle pour devenir le meilleur footballeur du monde, conduisant déjà l’équipe du Japon au sommet du championnat du monde. En bon fan de l’œuvre originale, on pourrait dire, au moins a priori, que je ne pars pas d’une position extrêmement objective face à cette une analyse avec une objectivité suffisante. D’autant plus après avoir lu si récemment la deuxième édition du manga original publié par Planeta Cómic cet été. Rien n’est plus éloigné, ou du moins j’essaie de démontrer dans ces lignes, de la réalité …

La magie est toujours sur la balle

La première chose qui retient votre attention dans Captain Tsubasa: Rise of the New Champions est un menu complet d’options qui s’ouvre devant nous différentes modalités que, avant d’entrer dans le champ jouable, nous passerons ci-dessous. Pour l’instant, nous allons nous concentrer sur deux des plus importants (inclus dans le soi-disant «Le voyage«). Et c’est que cette section contient deux campagnes bien différenciées; Épisode de Tsubasa et Nouvel épisode de héros.

Le premier, qui nous dit les débuts d’Oliver Atom et de l’entreprise, se présente comme un tutoriel (pas aussi complet que la formation), parfait pour se familiariser avec les concepts jouables les plus basiques que ce jeu nous offre et, à son tour, nous présenter les principaux protagonistes de la saga. Quelque chose qui est parfaitement capturé dans la merveilleuse recréation de certains des événements les plus remarquables des débuts de l’anime homonyme. D’autre part, le New Hero Episode nous permet, dans le plus pur style du mode carrière FIFA, personnaliser notre propre lecteur à partir de zéro. Nous présenter, non sans licences certaines et juteuses, une adaptation du reboot de l’histoire vue dans la nouvelle série (2018). Il faut noter que cette campagne, plus difficile, s’adresse aux joueurs qui, déjà familiarisés avec les concepts de base, cherchent à améliorer et approfondir tout ce que ce titre nous offre. Ici, comme nous l’avons déjà commenté précédemment, nous partons de zéro dans l’une des trois équipes parmi lesquelles nous sommes autorisés à choisir (ce qui, logiquement, mène à qui va être notre mentor).

Et attention, notre tâche ici n’arrive pas seulement à donner apparence à notre jeune promesse, aussi amusante soit-elle, mais nous amène aussi à décider de ce que son capacités met en évidence ou même votre style de jeu. Quelque chose qui est déjà clair à partir du moment où nous choisissons comme équipe Toho de Kojiro Hyuga (Mark Lenders) avec une coupe éminemment offensive, Musashi tactique de Jun Misugi (Julian Ross) ou Furano de Hikaru Matsuyama (Phillip Callahan) et son engagement pour le jeu de précision. Comme si cela ne suffisait pas, nous sommes confrontés à un épisode qui, la blague facile vaut la peine d’être avancée, donne beaucoup de jeu. Et c’est qu’ici les statistiques et améliorations que nous réalisons avec chacun des joueurs créés avec l’éditeur sont maintenues jusqu’à la fin de celui-ci. Permettant ainsi de le convoquer avec d’autres équipes pour créer de nouveaux liens d’amitié, renforcer les existants ou simplement créer de nouveaux styles de jeu, attaques combinées, etc.

Je viens de rencontrer Hyuga!

Rembourser son devoir, capitaine!

Comme points communs aux deux épisodes, on peut dire qu’ils nous sont présentés, dans une large mesure, comme romans visuels plein de cinématiques (certains style anime et d’autres tirés du propre moteur du jeu). Offrant un fil de l’intrigue, tiré des différents arcs que l’anime a, avec un grand volume de conversation avant, pendant (courses spectaculaires incluses) et après les matchs. Fil narratif qui, incidemment, inclut la prise de décisions qui peuvent ou non modifier le cours de l’histoire. Ceci, au moins pour un serveur, s’est avéré être un succès. Bien sûr, si vous recherchez une proposition d’arcade plus directe, cela peut être fastidieux (même si c’est à cela que sert le mode gratuit ou versus). Cependant, ce titre vise à aller beaucoup plus loin. Approche d’un expérience très similaire à celui que l’on vivrait en lisant et / ou en visualisant la série originale. Et oui, il le fait assez dissolvant.

Rêves de champion (et jeu)

Avant d’entrer sur le terrain de jeu jouable, il convient de signaler ce qui, au niveau technique et réglementaire en cours, différencie cette proposition de football de ce que l’on pouvait voir dans un match régulier. En premier lieu, et bien que les matches soient 11 contre 11, chaque mi-temps a une durée de 30 minutes (plus ajouté). De plus, au-delà du mystérieux coup de sifflet début / fin, il n’y a aucune trace de l’arbitre. Nous ne nous sommes pas coupés en faisant des entrées sous tous les angles (certaines spectaculairement douloureuses) et tout type de sanction brillait par son absence. Quelque chose, en revanche, totalement compréhensible dans une proposition éminemment arcade. Pénalités? Seulement si nous tirons … Fait intéressant, nous avons des remises en jeu et des corner, ainsi que des hors-jeu (oui, ce dernier est un spectacle rare).

Aimeriez-vous revivre certains des moments les plus épiques de la saga?

Tout cela, qui peut choquer au début, est totalement assimilable une fois que l’on parvient à faire nôtre son système jouable. Dans Captain Tsubasa: Rise of the New Champions tout tourne autour de la barre spirituelle de chaque joueur. Une barre d’énergie finie qui nous permet de courir, de dribbler et même de faciliter l’exécution des fameux lancers spéciaux. Il est vrai que cette barre diminue avec nos actions ou une tentative ratée, mais heureusement, elle est remplacée avec une relative facilité. Le gardien de but, et cette partie entraîne une certaine controverse, a également sa propre barre, qui diminue à mesure qu’il s’arrête. On peut déjà faire le lancement le plus spectaculaire qui, si sa barre est pleine, il passera à peine à travers le filet (à moins de lancer un super-coup), alors que le coup le plus simple et le plus innocent peut finir par remonter un peu vers l’électronique si ladite barre est épuisée. Cela rend l’expérience devant le but un peu plus mécanique et artificielle que ce à quoi vous pourriez vous attendre dans le genre sportif actuel.

Peut-être pouvez-vous penser que nous sommes face à un titre dans lequel les individualités des partis prévalent sur le travail de groupe. Et il peut en être ainsi dans une certaine mesure. Cependant, il convient de souligner deux points qui rendent le travail en équipe C’est également fondamental. D’une part, l’existence d’un bar à alcool général qui se remplit, comme un coup de pouce au moral, pendant que nous réussissons des passes, des dribbles ou des tirs. Une fois au maximum, cette barre permet à nos capitaines de déclencher des power-ups temporaires divers et variés. De l’autre, l’appel Zone V. De la même manière, ce joker utilise la barre d’équipe pour activer une sorte d’état qui augmente la vitesse de récupération des barres spirituelles individuelles et de la barre de tir.

Concernant son schéma de contrôle, et une fois la fonction des différents conteneurs d’énergie expliquée, nous avons un bouton pour courir et un autre pour tacle ou dribble (dans les deux cas nous devons mettre la main sur son timing pour les maîtriser). Passe normale, passe dans le trou, passe haute / longue et tir. Toutes les actions d’un titre de football sont présentes dans le jeu. D’accord, le truc des plans spéciaux est quelque chose d’un autre niveau. Et est-ce qu’en maintenant un bouton enfoncé, nous chargeons le timon (qui peut être double dans le cas de SUPER spéciaux). Des plans qui se matérialisent de la main d’une petite et surprenante intro, qui s’accompagne généralement d’une réponse non moins surprenante du gardien de but.

Une arcade des plus tactiques

Vous avez déjà vu, quelques lignes en arrière, que Captain Tsubasa: Rise of the New Champions n’est pas ce qu’il semble. Et est-ce que derrière cette couche d’arcade avec un arrière-goût de service de fans marqué et une section pyrotechnique spectaculaire, se cache un jeu beaucoup plus profond. Avant chaque match, et en partant des différents discussions tactiques dans lequel les forces et les faiblesses de nos adversaires sont abordées, nous sommes autorisés à façonner notre équipe en fonction des besoins de chaque rencontre, d’utiliser des objets et même gérer les conditions de chaque match avec un large assortiment d’options à notre disposition, allant du type de ballon ou de l’heure de la journée à la caméra ou à la durée de chaque match. Notre capacité d’adaptation / réaction est, comme vous pouvez le lire, d’une importance capitale. Quelque chose qui, en revanche, est plus qu’évident dans la possibilité de changer notre tactique de jeu en temps réel grâce aux 4 boutons directionnels. Dans une autre veine, son système de défi Cela nous permet d’obtenir des points juteux qui, pour améliorer notre caractère, proviennent de perles. Comme si cela ne suffisait pas, au fur et à mesure que nous progressons, nous débloquons de nouvelles compétences, coups et mouvements que nous pouvons équiper notre personnage.

Pour sa part, l’éditeur définitif nous permet de créer plus de footballeurs, de former la Dream Team parfaite ou même d’acheter des packs de cartes avec lesquels obtenir des objets pour personnaliser nos joueurs ou de nouveaux liens d’amitié pour apprendre des mouvements et des compétences. Tout cela, en échange des précieux points obtenus au cours de notre progression. Une mention spéciale mérite la galerie des objets de collection. Section dans laquelle nous ne débloquons pas seulement les mélodies, les cartes de personnages ou les cinématiques du jeu. De plus, nous avons un ajout juteux, une série de vidéos qui nous racontent les débuts de Tsubasa dans la ville de Nankatsu. Ceci, qui pour beaucoup peut être un simple ajout cosmétique, pour les fans de la saga est un véritable trésor.

Nous arrivons à l’un des points capitaux de Captain Tsubasa: Rise of the New Champions, ses modalités multijoueurs. Le jeu nous permet de jouer à la fois hors ligne et en ligne (jusqu’à 4 joueurs). Le mode en ligne nous offre la possibilité de concevoir notre propre équipe à partir des joueurs disponibles (Division). Bien sûr, avec certaines limitations visant à maintenir un certain équilibre. De plus, ce mode ne comporte pas de microtransactions, il faut donc passer quelques heures si l’on veut atteindre le sommet. De son côté, le mode Versus permet des litiges 1vs1 ou 2vs2 en coopération avec des équipes apparues dans le célèbre anime et peut également apporter des changements dans la programmation et les stratégies. Insistez sur le fait que trouver un départ est quelque peu difficile, et les fois où nous avons réussi à le faire, la fluidité n’était pas tout à fait à la hauteur des souhaits. Même au point de ruiner plus d’une pièce.

Fidèle à l’artistique, paresseux à la technique

Graphiquement, le titre a opté pour une finition Shell Shading qui, comme elle n’est pas aussi nette que celle vue dans d’autres jeux, parvient à maintenir l’essence de l’anime avec des designs vraiment extraordinaires. Ceci est merveilleusement complété par quelques animations, présentes dans les dribbles, les affrontements aériens, les coups combinés ou les lancers spéciaux, qui ont l’air plutôt bien. Mentionner à part une section sonore avec un OST qui accompagne à tout moment, s’adaptant aux émotions ressenties à tout moment, et avec un doublage (voix en japonais) qui frise l’excellence. Les textes, quant à eux, arrivent dans un espagnol parfait.

No obstante, y no todo podía ser bueno, el lastre aquí nos lo encontramos en su apartado técnico y en su rendimiento. Por un lado, los movimientos de los personajes parecen demasiado toscos y limitados. Por poner un ejemplo, basta con disparar un balón fácil al portero para comprobar como este se estira de forma inhumana para alcanzarlo aunque vaya directo a sus manos. La IA tampoco es para tirar cohetes, y es que el libre albedrío de los jugadores hace que, en no pocas ocasiones, nos sintamos más solos que la una. Algo que se acentúa si optamos por la vista de cámara más cercana, apareciendo jugadores de la nada.

En relación a su rendimiento, el título se mueve en todo momento por debajo de los 30 fps, con algunas pequeñas rascadas, acusables sobre todo en modo portátil. Por lo demás, resulta totalmente disfrutable tanto en dicho modo como en la TV. Mención a parte a unos textos perfectamente visibles hasta en modo portátil. Los tiempos de carga son, sin lugar a dudas, otro lastre. Es cierto que no resultan interminables, pero sí que, sobre todo entre menús, pueden resultar algo desesperantes.

En lo relativo a duración y rejugabilidad, como os podéis imaginar tras ojear toda su oferta jugable, podemos decir que nos encontramos ante un título bastante completo. Puede que se echen en falta algunas selecciones más, pero solo los dos modos de que se compone El Viaje nos garantizan más de 20 horas de juego. Todo ello sin contar, segundas vueltas, el editor de personajes y equipos o su vertiente multijugador. Conviene recalcar que la fidelidad al manga no se ve reflejada en el tamaño del campo, ya que en tal caso la durabilidad se habría visto quintuplicada con terrenos de juego en los que necesitaríamos en torno a los 20 o 30 minutos para cruzarlos de punta a punta.

¿Este análisis no es suficiente para terminar de haceros una idea de lo que os espera con Captain Tsubasa: Rise of the New Champions?, ¿sois de aquellos que necesitan ver para creer? En tal caso, os dejamos con un gameplay comentado de algo más de una hora para que podáis escuchar mi maravillosa voz haceros una idea, más palpable, de lo que os espera…

Captain Tsubasa: Rise of Champions. Allá van con el balón en los pies

Bandai Namco nos trae con Captain Tsubasa: Rise of Champions un completo título futbolístico de corte eminentemente arcade, pero con toques RPG y regusto a novela visual, que lo convierten en una propuesta realmente completa. Una aventura con un apartado artístico y narrativo realmente fiel al anime original y un verdadero homenaje a la obra original, que nos trae toneladadas de fan service, pero que también gustará a los neófitos de la obra de Yoichi Takahachi por su dinamismo y espectacularidad. En el otro lado de la balanza, un apartado técnico que arrastra algunos fallos de bulto, como una IA que brilla por su ausencia, la artificialidad de su sistema para anotar goles, unas animaciones que, en ocasiones, resultan forzadas, un rendimiento con alguna que otra rascada y unos tiempos de carga demasiado excesivos. A pesar de todo, muchos de los puntos negativos anteriormente comentados pueden ser subsanables mediante parches futuros, nos encontramos ante un completo título de fútbol que, pese a alejarse de propuestas de corte más realista, es realmente divertido a la par que efectista.

Hemos analizado Captain Tsubasa: Rise of Champions gracias a un código digital cedido por Bandai Namco. Versión analizada: 1.0.1

El balón es mi amigo

Captain Tsubasa: Rise of Champions es un título futbolístico eminentemente arcade, con toques RPG y de novela visual, cuyo apartado artístico y narrativo nos trae toneladas y toneladas de fan service. Un juego que, pese a sus defectos, busca captar tanto a los seguidores más acérrimos de la franquicia como a toda una legión de nuevos jugadores.

AVANTAGES

Un verdadero homenaje a la obra original con toneladas de fan service y un doblaje espectacular

Su vistoso apartado artístico y el dinamismo de un sistema jugable que logra transportarnos al terreno de juego

Las posibilidades multijugador, tanto offline como online

LES INCONVÉNIENTS

El rendimiento del título no se mantiene estable

Una IA que, por momentos, hace aguas

Tiempos de carga demasiado largos

