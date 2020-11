Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 20/11/2020 14:10

Ça ne fait aucun doute que Jeux insomniaques a fait un excellent travail en recréant New York pour les jeux vidéo Marvel’s Spider-Man et Spider-Man: Miles Morales. Si fidèle que soit son œuvre, la dernière aventure de l’arachnide a dû cacher un certain bâtiment important et seules quelques personnes ont réalisé lequel.

Le bâtiment Chrysler Il est considéré comme l’un des gratte-ciel les plus importants de cette ville, et bien qu’il soit présent dans le jeu 2018, dans le nouvel épisode de Playstation 5 a dû être supprimé. Cela ressemble à une décision assez étrange, mais elle a une explication très raisonnable.

D’accord avec James Stevenson, Directeur communautaire pour Insomniaque, ils ont eu des problèmes avec le permis du bâtiment et pour cette raison il a dû être enlevé:

“Parfois, les négociations pour utiliser certains emplacements ne fonctionnent pas, c’est ce qui s’est passé dans le cas du bâtiment Chrysler à Spider-Man Miles Morales.”

La source: Informateur de jeu

