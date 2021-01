En attendant un nouveau Direct, les fans devront se contenter de produits et d’actualités.

La saga Pokémon fête son anniversaire: le 27 février, les cartouches originales rouge et verte célèbrent 25 ans depuis son lancement au Japon. Depuis La société Pokémon Ils ont longtemps anticipé la célébration de cet événement, même si leurs plans étaient quelque peu confus: des remakes de Diamante y Perla, enfin? Quelque chose de complètement différent? En attendant les nouvelles officielles, oui, le premiers détails de ce que réserve 2021.

La première nouveauté est un vidéo commémorative, que vous pouvez voir ci-joint dans les actualités. C’est une belle revue de jeux vidéo, de cartes, d’objets de collection et d’épisodes animés qui ont marqué l’histoire; et qui aboutit à l’annonce d’une collaboration avec le chanteur Katy Perry. Avec le slogan «chaque partie a besoin d’une liste de chansons», nous attendons plus de détails à ce sujet et d’autres partenariats d’artistes.

Il y aura plus de collaborations musicales et avec d’autres entreprises Ce que nous savons avec certitude (via Serebii), c’est que nous aurons des produits de marques telles que Build-a-Bear, Levi’s, McDonald’s, General Mills, Jawards, Scholastic, Mattel, Funko, PowerA et The Wand Company. On en parlait le mois dernier: il mettra en vente une réplique de Poké Ball, même si son prix a découragé de nombreuses parties intéressées. Si vous n’êtes pas parmi eux, vous pouvez le réserver maintenant, d’ailleurs.

En revanche, des jeux comme Pokémon GO et Pokémon Masters EX auront leurs propres événements thématiques, dont les détails arriveront progressivement dans les mois à venir. En ce qui concerne l’actualité jouable, les fans et les initiés courent des rumeurs sur un Direct prévu pour la date anniversaire, information que vous devriez détenir avec des pincettes mais qui semble tout à fait plausible: c’est, ni plus ni moins, la direction que la franchise a prise autrefois.

