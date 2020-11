Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Ces dernières semaines, les jeux qui ont dominé les charts de Steam sont pour la plupart des projets indépendants. C’est pourquoi il est frappant que le battage médiatique pour Cyberpunk 2077 se manifeste déjà en ralentissant le succès de jeux comme Among Us et Phasmophobia.

Dans la liste des plus vendus dans le monde de Steam, nous pouvons voir qu’entre nous a de nouveau perdu la première position de vente. Ce qui se passe, c’est que les dernières avancées de Cyberpunk 2077 ont réussi à augmenter le battage médiatique au point que sa prévente est devenue le produit le plus populaire sur Steam ces derniers jours.

Nous vous rappelons que Steam organise les jeux en fonction du montant des revenus générés par leur vente, et non du nombre d’exemplaires vendus. Donc, en tenant compte du fait que la différence de prix entre Cyberpunk 2077 (1299 $ MXN) et Among Us (57,99 $ MXN) est si grande qu’il est impossible de garantir que le RPG a vendu plus d’unités.

Sans plus tarder, nous vous laissons la liste des produits Steam les plus vendus:

Cyberpunk 2077 parmi nous Phasmophobie Football Manager 2021 Titanfall 2 Hadès Baldur’s Gate 3 Total War: WARHAMMER II- The Twisted & The Twilight Destiny 2 Beyond Light TheHunter: Call of the Wild

Que pensez-vous de cette nouveauté? Pensez-vous que Cyberpunk 2077 passera de nombreuses semaines au sommet de la popularité de Steam?

Cyberpunk 2077 arrivera le 10 décembre sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Nous vous rappelons que vous pouvez y jouer sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S grâce à la rétrocompatibilité; cependant, sa version avec des améliorations sera disponible jusqu’en 2021.

Vous pouvez en savoir plus sur Cyberpunk 2077 en cliquant ici.