Tout ce qui a un début a aussi une fin, et dans la mesure où Nintendo 3DS, c’est déjà arrivé. Cette même semaine, nous avons appris que le Big N avait arrêté de fabriquer l’ordinateur portable avec effet 3D, et que même dans certaines des pages Web officielles de ses différents sièges sociaux, toutes les traces de cette famille de consoles avaient été supprimées. Cependant, ce n’est que jusqu’à présent que la société basée à Kyoto s’est exprimée, à travers un Libération que vous avez partagé avec le média anglophone gaindustri.biz, dans lequel ils détaillent un peu plus ce que futur de cette console à partir de maintenant.

Nous pouvons confirmer que la fabrication des consoles de la famille Nintendo 3DS est terminée. Les jeux Nintendo et tiers pour cette famille de consoles continueront d’être disponibles sur l’eShop, Nintendo.com et d’autres fournisseurs. La liste actuelle de plus de 1000 jeux Nintendo 3DS contient de nombreux titres acclamés par la critique et les joueurs qui peuvent vous offrir des années de contenu à explorer et à apprécier.

Pour le moment, il n’est pas prévu de mettre fin aux services en ligne pour cette famille de systèmes. Le jeu en ligne et l’eShop continueront d’être disponibles et il sera possible de continuer à accéder à ce contenu, ainsi que de re-télécharger tous les déjà achetés.