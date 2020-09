Mettre à jour: Strictly Limited a révélé qu’elle lance deux collections sur le thème du Turrican à 34,99 € la pop, ainsi que deux éditions de collection assez chères.

Turrican Anthology Vol. 1 se composera des versions Amiga de Turrican et Turrican 2, le SNES Super Turrican (et Super Turrican: Coupe du réalisateur) et le Mega Drive Mega Turrican Attaque de score. Turrican Anthology Vol. 2, d’autre part, comportera les Amiga Turrican 3, le Mega Drive Mega Turrican et son Director’s Cut, plus le SNES Super Turrican 2 et Super Turrican 1 Score Attack.

Ces deux collections seront regroupées en deux éditions spéciales. L’édition Collector comprend une affiche, un porte-clés, un artbook, un CD de bande originale, des autocollants et un making-of Blu-Ray, et coûte 99,99 $. Si cela ne vous semble pas assez cher, vous serez heureux d’apprendre que l’Ultra Collector’s Edition comprendra également une figurine de 20 cm de notre héros, un diorama en acrylique, quatre CD de bande-son et un livret d’instructions.



Histoire originale [Wed 26th Aug, 2020 13:05 BST]: Turrican – l’un des meilleurs jeux de l’Amiga – fait un retour après 30 ans.

Strictly Limited Games fait équipe avec Factor 5, l’équipe de développement d’origine, pour ressusciter cette série classique, qui a également vu sa sortie sur SNES et d’autres consoles au début des années 90. Le facteur 5, comme nous le savons tous, créera plus tard des titres Nintendo fondamentaux comme Chef voyou; il est maintenant impliqué dans Epic Games et travaille sur Fortnite et l’Unreal Engine.

Demain – jeudi 27 août – verra la sortie d’une bande-annonce exclusive et plus sur «l’édition spéciale 30e anniversaire» du jeu. Cela aura lieu pendant la soirée d’ouverture de la Gamescom en direct (20h00 – 21h30 CEST / 11h00 – 12h30 PST).

Peu de temps après la révélation, Strictly Limited Games ouvrira des précommandes pour les éditions exclusives et limitées du jeu.

Êtes-vous fan de cette série? Serez-vous en accord? Faites-nous savoir avec un commentaire.