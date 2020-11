Konami et Open Bionics s’associent dans cette création pour les personnes handicapées.

Au cours de la dernière décennie, de grands progrès ont été réalisés dans le domaine du génie biomédical, avec des produits tels que prothèses mécanisées qui sont d’une grande aide pour ceux qui en ont besoin. Et c’est quelque chose qui avait une certaine représentation dans Metal Gear Solid V: The Phantom Pain – en fait, cela vaut la peine de lire son sous-titre – à travers la prothèse que Venom Snake porte sur son bras. Maintenant, Konami s’associe à la société britannique Ouvrez Bionics pour que les utilisateurs de ces prothèses puissent vivre leur quotidien comme s’ils imitaient Big Boss.

Tout d’abord, il est fort probable que certains d’entre vous connaissent très bien la création d’une prothèse bionique par Konami. En 2016, l’entreprise a présenté son projet Membre fantôme au monde, une création unique d’un bras cybernétique inspiré de celui de MGSV. Mais maintenant, avec l’aide d’Open Bionics et de leurs techniques d’impression 3D, ils pourront apporter leur proposition à tout le monde comme une conception alternative. pour le modèle ‘Hero Arm’ du fabricant. Le premier récepteur de votre création est Daniel Melville, un jeune britannique né sans bras droit.

Être capable de porter le bras de Snake dans la vraie vie est fou Daniel Melville“Ceci est incroyable. tout ce que j’ai toujours voulu dans un bras bionique“Melville commente.” Je suis un joueur passionné et j’aime beaucoup Metal Gear Solid, et être capable de porter le bras de Snake dans la vraie vie. c’est une folle“. Alors que la prothèse officielle Metal Gear Solid est une reconstitution de Venom Snake, Open Bionics précise, pour ceux qui ont leurs illusions, que ne porte pas d’armes il ne permet pas non plus de tirer son poing comme dans le jeu: “Bien que le bras du héros ne soit pas équipé d’armes, c’est tout un exploit d’ingénierie qui change la vie de centaines de personnes avec des amputations. “

Pour sa part, Takayuki kubo, Président de Konami Digital Entertainment, commente: “Nous sommes extrêmement heureux de collaborer avec Open Bionics, qui est à la pointe de la robotique. Nous sommes ravis de voir l’esthétique emblématique du Venom Snake et son bras robotique sortent de l’écran et prennent vie, dans une fusion dynamique de technologie et de design qui change la vie des gens du monde entier. “Les personnes intéressées par ce produit peuvent s’inscrire sur le site Web d’Open Bionics pour commander le leur unité du modèle ‘Hero Arm’ avec les designs officiels Metal Gear Solid.

Une proposition très louable par la société japonaise, qui passionnera sûrement tous les fans de la saga Metal Gear qui utilisent des prothèses comme celles-ci. Avec la fin de la génération, c’est peut-être le bon moment pour revenir La dernière aventure de Kojima avec Konami, et si vous ne l’avez pas essayé, voici l’analyse de Metal Gear Solid V. De même, face à la nouvelle ère, ne manquez pas notre analyse de PlayStation 5, ni l’analyse de Xbox Series X et S.

En savoir plus: Konami, Metal Gear Solid 5, Metal Gear et The Phantom Pain.

