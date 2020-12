Limbitless Solutions crée ce bras qui aidera certains adultes.

Ces derniers jours sont très marqués par le lancement de Cyberpunk 2077. Le nouveau jeu de rôle de CD Projekt est déjà sur le marché et, bien qu’il ait quelques problèmes de performances sur les consoles, de nombreux joueurs sont déjà dans les rues de Ville de nuit. Dans le titre, comme vous le savez avec certitude, il sort Keanu Reeves, qui joue Johnny Silverhand.

Ce personnage a un Bras robotique (qui lui donne aussi son nom) et maintenant cette annexe technologique est une réalité. CD Projekt et Xbox se sont associés à Limbitless Solutions, une société à but non lucratif dédiée à la création prothèses bioniques. Bien que l’entreprise se spécialise dans les articles pour enfants, elle s’étend maintenant à Adultes.

Limbitless Solutions a recréé le bras de Johnny Silverhand grâce au Impression 3D et d’autres techniques, et sera utilisé à partir de 2021 dans différents essais cliniques. La réalité est que le bras attire l’attention dans la vraie vie, mais le plus important est l’objectif de cette récréation, car de nombreuses personnes pourront bénéficier de ce type de prothèse pour améliore ta vie.

L’entreprise a montré très enthousiaste et reconnaissant d’avoir été choisi pour ce projet. Dans le cas de Cyberpunk, nous avons appris ce week-end que ses travailleurs allaient recevoir les extras économiques malgré les communiqués de presse. De plus, CD Projekt peut être heureuxComme les ventes du jeu ont déjà couvert les dépenses de développement et de marketing, Cyberpunk 2077 est déjà rentable.

En savoir plus: Cyberpunk 2077, CD Projekt et Xbox.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');