Le départ du Royaume-Uni de l’Union européenne via le BREXIT aura des répercussions économiques qu’il faudra voir à moyen et long terme. Cependant, certains de ses effets les plus immédiats ont déjà commencé à se faire sentir et c’est que, comme il n’appartient plus au noyau européen, les taux de douane et de taxe applicables aux expéditions gérées depuis les îles ont changé. En conséquence, tous les distributeurs qui avaient actuellement des centres de distribution fonctionnent comme des poulets sans tête, y compris Koei Tecmo et NIS America.

Koei Tecmo et NIS America commencent à annuler les envois en édition spéciale

S’il est vrai que les éditions au format physique normal des jeux distribués par ces sociétés ne seront pas affectées car elles sont distribuées dans tous les pays du vieux continent (y compris l’Espagne) par d’autres canaux et distributeurs, les éditions spéciales et collector. qui n’étaient vendus qu’en ligne via les pages Web des distributeurs ont été affectés de la pire des manières. À travers une déclaration envoyée aux personnes qui avaient réservé une édition spéciale, les deux sociétés expliquent qu’en raison de leur siège de distribution au Royaume-Uni, toutes les commandes envoyées à partir de là seraient affectées par la nouvelle situation après le Brexit. Il en résulte soit que le colis n’atteint pas les mains du destinataire, soit un paiement supplémentaire de taxes lorsque la commande est passée en raison du droit de douane. En conséquence, toutes les commandes ont été annulées et l’argent sera retourné aux acheteurs. Dans les prochains jours, ces éditions seront à nouveau proposées via les pages Web pertinentes, mais avec un prix ajusté à cette nouvelle situation. Les deux sociétés se sont excusées pour la gêne occasionnée et encouragent leurs acheteurs à commander à nouveau ces éditions prisées, tant que le nouveau prix continue de les intéresser.

C’est sans aucun doute une mauvaise nouvelle, car il n’y a pas quelques distributeurs qui seront touchés. Ces deux sont sortis aujourd’hui, mais dans les prochains jours ou dans les prochaines heures, d’autres sortiront et distribueront également à partir de là, (comme cela peut être le cas avec PQube, pour un exemple qui me vient à l’esprit), avec des nouvelles similaires. De cette façon, nous avons des perspectives très sombres devant nous pour tous ceux qui aiment de temps en temps acheter une édition spéciale à ces distributeurs. Pour notre part, nous ne pouvons qu’espérer qu’ils trouveront une solution à long terme.

