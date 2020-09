Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Animal Crossing: New Horizons a été un phénomène incroyable pour ses ventes en flèche en un peu moins de six mois sur le marché. Le titre a réussi à cesser d’être un jeu pour les fans de la franchise pour devenir un divertissement des masses à un point tel que des marques et des célébrités bien connues y sont présentes et ont interagi avec leurs adeptes. Ce phénomène n’est pas sans problèmes politiques et alors que nous sommes confrontés aux élections à la présidence des États-Unis, les candidats démocrates ont prolongé leur campagne officielle jusqu’au match.

Dans le cadre de la campagne présidentielle de Joe Biden, le candidat démocrate à la présidence des États-Unis, l’équipe officielle de sa campagne sur le front numérique a annoncé qu’à partir du 1er septembre, du matériel de propagande pour soutenir sa candidature peut être trouvé dans le jeu. et celui de l’espoir à la vice-présidence Kamala Harris, qui comprend 4 panneaux avec les logos officiels «Biden-Harris», «Team Joe», «Joe Pride» et un qui montre des lunettes aux couleurs nationales de cette nation. Comme d’autres conceptions du jeu, les utilisateurs peuvent y accéder en scannant le code qu’ils ont partagé.

«Animal Crossing est une plateforme dynamique, diversifiée et puissante qui unit les communautés du monde entier. C’est une nouvelle opportunité passionnante pour notre campagne de tendre la main et d’entrer en contact avec les partisans de Biden-Harris alors qu’ils construisent et décorent leur île », a déclaré Christian Tom, directeur des partenariats numériques pour la campagne Biden, à The Verge.

Mais cette campagne ne s’arrête pas là, l’équipe va également l’exploiter à l’approche des élections, qui auront lieu début novembre prochain. Selon Tom, cette campagne servira à rencontrer les électeurs et à rallier leurs partisans. Pour y parvenir, l’équipe envoie déjà ces modèles à certains influenceurs qui montreront le gameplay avec la propagande.

« Ce n’est que le début de la façon dont nous prévoyons d’attirer des joueurs avant novembre, car nous sommes impatients de partager davantage de produits numériques, d’outils d’éducation des électeurs et d’efforts organisés sur Animal Crossing et d’autres plates-formes », a déclaré Tom.

Que pensez-vous de l’utilisation d’Animal Crossing: New Horizons pour atteindre des objectifs politiques? Qu’as-tu pensé des designs? Dites le nous dans les commentaires.

La combinaison des jeux vidéo et de la politique n’est pas nouvelle

Nous vous rappelons qu’il ne s’agit pas d’un nouveau cas de mélange de politique et de jeux vidéo. Il y a quelques semaines, nous vous disions que certains partisans de l’actuel président des États-Unis, Donald Trump, avaient organisé une campagne officieuse sur Roblox, mais de manière négative.

Aussi, autour du lancement d’Animal Crossing: New Horizons, certains utilisateurs ont trouvé l’occasion de protester contre la libération de Hong Kong.

Animal Crossing: New Horizons est disponible exclusivement sur Nintendo Switch. Vous pouvez en savoir plus sur lui si vous consultez son dossier ou si vous consultez notre revue écrite.

