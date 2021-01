Le nouveau contenu du jeu gratuit sera disponible le 28 janvier, comprenant de nouvelles expressions, des émotions et plus d’articles.

Cette année, en raison de la situation sanitaire, il sera difficile de célébrer l’arrivée du Carnaval. Heureusement, Animal Crossing: New Horizons est dans nos vies pour colorer le mois de février. La fête costumée est la star de la mise à jour gratuite du jeu le plus réussi de Nintendo ces dernières années, et toute l’actualité a déjà été révélée, ainsi qu’une nouvelle vidéo avec laquelle nous aurons une idée de ce que nous allons trouver.

La mise à jour arrive le 28 janvierLa mise à jour gratuite d’Animal Crossing sera disponible à partir du 28 janvier prochain, et son thème principal sera l’arrivée de la couleur avec le Carnaval. Précisément, le 15 février arrivera Conga à l’île de jeu. Ce n’est que pendant cette journée que les plumes qui flottent autour de l’île peuvent être capturées avec le filet et échangées avec le nouveau visiteur pour les échanger contre une danse.

Il y aura aussi nouvelles expressions et émotions à l’occasion de l’arrivée du Carnaval. Ils peuvent être achetés en jeu sur les étagères MiniNook, et peuvent être payés avec des baies pour une durée limitée: l’ensemble comprend les émotions Chorégraphie, Vamos, Viva et Confetti. Il y aura également de nouvelles tenues disponibles à partir du 1er février pour s’habiller pour l’occasion.

Animal Crossing n’oublie pas non plus que février est aussi Saint Valentin Et il laissera également de la place pour célébrer l’amour avec une boîte de chocolats et un bouquet de fleurs qui seront disponibles du 1er au 14 février. Il y aura également des objets liés à la nouvelle année lunaire et à une grande finale sportive (SuperBowl).

Depuis son lancement, le jeu Nintendo est un best-seller dans le monde, qui même dans la nouvelle année est en tête des ventes. Si vous voulez en savoir plus, ne manquez pas notre analyse d’Animal Crossing New Horizons.

