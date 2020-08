Top Gamers Academy, le premier talent de réalité de jeu vidéo au monde, présenté par Jordi Cruz et diffusé par Neox et Flooxer, vous connaissez déjà vos concurrents après le casting final tenu dans la ville de Barcelone auquel jusqu’à 50 joueurs ont participé.

Les 21 candidats qui entreront à l’académie sera formé pendant 8 semaines, et ils s’affronteront dans un centre de haute performance pour essayer de devenir des professionnels du jeu spécialisés avec un profil complet basé sur la création de contenu, la concurrence, les saines habitudes et la marque personnelle.

Pour cela, ils recevront une formation axée sur 3 aspects de base: l’entraînement – la compétition, les directives saines et le marketing personnel. Les candidats bénéficieront du soutien d’enseignants et de professionnels spécialisés dans chaque discipline qui seront en charge de leur formation et les aideront à s’efforcer chaque semaine d’être les meilleurs et d’éviter leur expulsion.

Top Gamers Academy a Elrubius, Willyrex et TheGrefg en tant que mentors des participants. Ils ont, avec Ampeterby, Mangel et Fargan, se charger du choix des 21 candidats qui participeront à cette première édition de l’émission de télé-réalité:

ElSkiplerZunkSoyyoEka_2310AryacroftOlivlivBruce WayneivTonicortesZeeposIrenefieldsytAngiechucaOnlyCopyCatSilSilLil WiccaRubySkyy9Tolosa23Alba_ViciusMapXmenPepeluStar McQenista

Les finalistes, en plus du laissez-passer pour le concours, ont reçu un contrôleur Dualshock 4 exclusif de PlayStation Spain, l’un des alliés stratégiques de Top Gamers Academy avec Twitch, ATRESMEDIA ou DeAPlaneta. Il n’y a pas grand-chose à faire avant ce projet de divertissement innovant qui rapprochera les jeux vidéo du grand public.