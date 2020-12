Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 18/12/2020 08:11

Hier, nous avons été surpris de voir que Cyberpunk 2077 a été retiré du PlayStation Store. Face à cet événement, CD Projekt Red a publié une déclaration dans laquelle ils assurent qu’ils continueront à travailler pour améliorer l’expérience du titre, et Il sera toujours possible d’acheter ce jeu physiquement et dans différents magasins numériques.

Via Twitter, la société a publié un message pour les utilisateurs de PlayStation, dans lequel ils parlent du retrait du jeu et réitèrent qu’ils continueront à travailler sur les correctifs et les mises à jour pour Cyberpunk 2077. Voici ce que l’entreprise a mentionné:

«Suite à notre discussion avec PlayStation, la décision a été prise de suspendre temporairement la distribution numérique de Cyberpunk 2077 sur le PlayStation Store. Vous pouvez toujours acheter le jeu dans les magasins physiques et en ligne. Toutes les copies achetées du jeu continueront de bénéficier d’une assistance et de mises à jour à mesure que nous continuons d’améliorer l’expérience. Nous travaillons dur pour remettre Cyberpunk 2077 sur le PlayStation Store dès que possible. “

Le message semble également indiquer que la décision de supprimer cette expérience du PS Store était une décision de PlayStation et de CD Projekt Red.Par rapport aux autres versions du jeu, Cyberpunk 2077 fonctionne plutôt bien sur PC, le titre restera donc sûrement disponible sur cette plate-forme. Concernant la Xbox, il semble que pour le moment les travaux de l’étude puissent être achetés dans le Microsoft Store, bien que cela pourrait bien changer au cours de la journée.

