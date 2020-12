Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 14/12/2020 08:48

Après plusieurs années d’attente, Cyberpunk 2077 il est finalement venu entre nos mains la semaine dernière. Cependant, de nombreux utilisateurs ne sont pas satisfaits de ce produit, en particulier ceux qui ont opté pour les versions PS4 et Xbox One. Le grand nombre de problèmes et de bugs ont amené plusieurs personnes à demander des remboursements. Face à ces problèmes, CD Projekt Red, responsable du titre, a révélé que Ils travaillent déjà à résoudre les problèmes qui affligent le jeu et ont déjà confirmé plusieurs correctifs importants.

La société polonaise a mentionné que le premier gros patch du jeu est maintenant disponible et qu’un autre arrivera dans les sept prochains jours. Après les vacances de fin d’année, CD Projekt Red livrera un patch en janvier et un autre en février. Voici ce qu’avaient à dire Adam Kaciński, PDG du studio, et plusieurs autres membres:

«Tout d’abord, nous aimerions commencer par nous excuser de ne pas avoir montré le jeu sur les consoles de base de nouvelle génération avant sa sortie et par conséquent de ne pas vous permettre de prendre une décision plus éclairée concernant votre achat. Nous aurions dû accorder plus d’attention aux versions PlayStation 4 et Xbox One. Nous corrigerons les bugs et les problèmes et améliorerons l’expérience globale. Après les vacances, nous continuerons à travailler – nous publierons deux grandes mises à jour, à commencer par le patch # 1 en janvier. Cela sera suivi du patch n ° 2 en février. Ils ne donneront pas l’impression que le jeu fonctionne sur un PC haut de gamme ou une console de nouvelle génération, mais ce sera proche de cette expérience. “

Il semble que Cyberpunk 2077 a encore besoin de travail. Pour le moment, on ne sait pas exactement quand les prochains correctifs seront disponibles, mais CD Projekt Red promet de révéler ces informations à l’avance. De même, il a été mentionné que ces améliorations ne rendront pas le jeu similaire à la version PCMais cela rendra l’expérience sur PS4 et Xbox One plus stable. En ce qui concerne le PC, la société garantit que cette version aura également des correctifs à l’avenir.

Sur les questions connexes, CD Projekt Red a confirmé qu’il sera possible de rembourser le jeu. De même, la société admet que le titre a fait ses débuts avec plusieurs bugs.

