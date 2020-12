Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 16/12/2020 12h45

Bien que nous entrions déjà dans la période des vacances, CD Projekt RED a beaucoup de travail à faire avec Cyberpunk 2077. La société a reconnu accorder moins d’attention aux versions de PS4 et Xbox One, mais n’oublions pas qu’ils prévoient également de sortir une version native de nouvelle génération et qu’ils ont déjà révélé leurs premiers détails.

Cette version sera disponible gratuitement pour tous les joueurs qui ont déjà une copie du jeu, et dans une récente interview avec Bloomberg, le fondateur de CDPR, Marcin Iwinski, a révélé ce que nous pouvons attendre de cette version améliorée:

“Avec la mise à jour de nouvelle génération, nous utiliserons toutes les fonctionnalités et possibilités techniques que ces nouvelles plates-formes offrent.”

Dans le cas de PS5, ils sont susceptibles de mettre en œuvre un soutien pour le DualSense, ainsi que l’utilisation de Cartes d’activités que nous voyons présent dans l’interface de la console. Cependant, le graphisme est celui qui profitera le plus grâce à l’utilisation du lancer de rayons et d’une résolution plus élevée, ainsi que de meilleurs détails dans les textures.

La source: Bloomberg

