Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 30/11/2020 14h35

Les Game Awards 2020 aura lieu le 10 décembre. Aujourd’hui, il a été révélé que le chanteur de Pearl Jam Eddie Vedder ferait partie de la cérémonie de remise des prix. Sans aucun doute, C’est une participation très intéressante qui peut nous offrir quelques surprises.

Malheureusement, pour le moment, on ne sait pas exactement quel sera le rôle de Vedder lors de la présentation. Bien que l’option la plus évidente puisse être que nous verrons un numéro musical de Pear Jam, il y a aussi la possibilité de voir une interprétation de Future Days, chanson qui résonne dans un moment important de The Last of Us Part II.

Annonce des artistes #TheGameAwards: Nous sommes très honorés d’accueillir Eddie Vedder de @pearljam qui se produira cette année. Regardez la diffusion en direct mondiale gratuite le jeudi 10 décembre. Https://t.co/JhGKOCSGza pic.twitter.com/jdAYdvSabU – Geoff Keighley (@geoffkeighley) 30 novembre 2020

Considérant que le travail de Naughty Dog est en compétition pour le GOTY, nous pourrions voir une présentation musicale de ce jeu, ainsi que les cinq autres titres nominés pour le grand prix. Nous vous rappelons que Les Game Awards 2020 auront lieu le 10 décembre et ici vous pouvez rencontrer tous les nominés.

Via: Les Game Awards

