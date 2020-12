Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Les Game Awards 2020 auront lieu la semaine prochaine et peu à peu plus d’informations sur ce que nous devrions attendre de lui. Par exemple, il a déjà été révélé qu’Eddie Vedder, chanteur principal de Pearl Jam, fera partie de la cérémonie de remise des prix.

À travers son compte Twitter, Geoff Keighley, producteur et animateur des Game Awards, a révélé qu’Eddie Vedder serait présent à la cérémonie de remise des prix. Comme vous pouvez l’imaginer, la mission du musicien lors de l’événement sera d’interpréter certaines de ses chansons.

Bien que cela n’ait pas été confirmé, il est fort probable qu’une partie de la performance d’Eddie Vedder impliquait de jouer à Future Days. Après tout, c’est un thème qui apparaît dans The Last of Us: Part II et qui est une partie importante du jeu.

Étant donné que The Last of Us: Part II est nominé pour GOTY aux Game Awards 2020 et peut également prendre d’autres catégories, il est facile d’imaginer que Future Days jouera lors de l’événement.

Nous verrons ce que Vedder et la production des Game Awards 2020 nous surprennent.

Annonce des artistes #TheGameAwards: Nous sommes très honorés d’accueillir Eddie Vedder de @pearljam qui se produira cette année. Regardez la diffusion en direct mondiale gratuite le jeudi 10 décembre. Https://t.co/JhGKOCSGza pic.twitter.com/jdAYdvSabU – Geoff Keighley (@geoffkeighley) 30 novembre 2020

Quand auront lieu les Game Awards 2020?

Nous vous rappelons que les Game Awards 2020 auront lieu très prochainement. En fait, nous sommes à un peu plus d’une semaine de cette cérémonie de remise des prix.

Ce qui se passe, c’est que les Game Awards 2020 auront lieu le jeudi 10 décembre. La cérémonie de remise des prix débutera à 17h30, heure de Mexico, avec un spectacle en avant-première. Nous vous rappelons qu’il est conçu pour être un événement mondial qui relie des joueurs du monde entier.

