Un utilisateur a créé un curieux mini-jeu qui va nous permettre d’ouvrir la console et de la connecter à l’alimentation … virtuellement.

Cette semaine, la PlayStation 5 arrive en Europe. Un lancement qui s’accompagne de nombreuses particularités liées à la situation que traverse la planète. Cela a causé il n’y a pas de console pour répondre à la demande, ou que les machines pour les plus chanceux avec réservation doivent être renvoyées à la maison en raison du fait qu’il y a des magasins fermés dans de nombreux endroits. Car cela vient Simulateur PS5, un jeu avec un grand sens de l’humour et une certaine ironie qui nous invite à vivre les sensations de recevoir la console et de l’installer dans notre salon ou notre chambre.

PS5 Simulator aide à prendre avec humour l’attente jusqu’à l’arrivée de la consolePS5 Simulator est un jeu téléchargeable gratuitement sur itch io et qui nous permet de recréer les sensations ressenties lors de la réception d’une nouvelle console. Depuis que le livreur laisse la boîte à la porte de la maison, faites le déballage, jusqu’à ce que vous trouviez une place dans le meuble ou que vous connectiez les câbles du système. Une expérience créée par Alex Grade, designer indépendant, et qui compte déjà plus de 3 000 téléchargements à son actif.

De cette façon, PS5 Simulator est une alternative particulière pour ceux qui n’ont pas la console pour la date de lancement en raison du manque de stock. Ou pour ceux qui veulent train pour le moment venu de ce jeudi. De cette façon, l’attente sera rendue plus agréable pendant que l’état de la commande est vérifié sur la page de transport.

La PS5 arrivera en Europe et dans d’autres territoires du monde ce 19 novembre, avec un catalogue complet de jeux de lancement, parmi lesquels Demon’s Souls ou Spider-Man Miles Morales se démarquent. Ne manquez pas non plus notre analyse approfondie de la console et de ses premiers jeux.

