Pour quelques jours Ubisoft a mis à jour Brawlhalla pour marquer le cinquième anniversaire du projet, une date que l’entreprise n’a pas voulu oublier, pour fêter cet anniversaire avec nouveau contenu en jeu que les utilisateurs peuvent se mettre au travail pour le déverrouiller.

La mise à jour, en plus de corriger divers bugs et erreurs concernant les impacts, ajoute plusieurs éléments qui susciteront sûrement l’intérêt des plus de 50 millions de joueurs à travers le monde qui ont déjà récolté le titre développé par Mammouth bleu. Plus précisément, nous parlons de liste suivante des ajouts, allant des articles cosmétiques à l’obtention du titre gratuit de “Party Animal” pour lequel vous n’avez qu’à accéder à Brawlhalla:

Couleurs de gala pour vos légendes préférées. Un nouveau podium Déco en or. Le gâteau du 5e anniversaire, une nouvelle ambiance temporaire qui ne peut être achetée que pendant l’événement. Nouvelle peau: Elégant Bödvar. Nouveaux effets de jeu. Mise à jour des skins de base Sentinel et Thatch, disponibles gratuitement pour tous les joueurs! 250 pièces d’or supplémentaires par connexion quotidienne, pour célébrer l’événement.

En ce moment Brawlhalla présente plus de cinquante personnages uniques, avec différents modes pour le solo et le multijoueur et un système de jeu croisé. qui permet de jouer à des jeux en ligne entre joueurs de la famille Xbox One, Commutateur Nintendo, PlayStation 4, PC, appareils iOS ou Android. Le jeu vidéo de combat n’a cessé d’être mis à jour au cours de ces cinq années avec de nouveaux contenus, à la fois des costumes personnalisables et des personnages invités sous forme croisée, c’est le cas de Rayman, la Wwe ou plus récemment The Walking Dead. Souviens-toi que Le téléchargement est entièrement gratuit dans l’eShop de la console NintendoMalgré les micro-paiements ou la présence du récent Battle Pass, tout utilisateur peut accéder aux batailles épiques de Brawlhalla.

