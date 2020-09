Frontier présente les premières images et vidéo de ce jeu de gestion, qui a déjà une date de sortie.

Bien que l’équipe de Développements à la frontière a conquis les fans de jeux de parcs d’attractions avec son fantastique Planet Coaster, qui prépare son lancement sur consoles, le studio n’oublie pas ses origines, et vient d’annoncer la première sur Nintendo Switch et PC d’une version améliorée du classique RollerCoaster Tycoon 3. Vous n’aurez pas à attendre longtemps pour en profiter.

Grâce aux extensions, vous pouvez créer des parcs aquatiques et même un safariRollerCoaster Tycoon 3: édition complète Il sortira ensuite sur la console Nintendo, Steam et Epic Games Store 24 septembre. Leur Nouveautes? En plus d’inclure le Soaked! et sauvage! Avec de nouvelles attractions aquatiques et même notre propre safari, le jeu sera « rempli d’améliorations visuelles et de commandes optimisées » qui ont été vues dans les premières images et la bande-annonce du jeu.

Dans le cas de la Nintendo Switch, une «nouvelle commande intuitive a été créée et conçue pour vous aider à construire le meilleur parc d’attractions à tout moment et où que vous soyez», lit-on dans le communiqué officiel. Sur PC, pour sa part, RollerCaster Tycoon 3 supportera moniteurs à écran large en résolution 1080p. Si vous ne connaissiez pas ce jeu de gestion classique, vous aurez ici la liberté de créer le parc d’attractions de vos rêves en pariant sur une grande variété de montagnes russes, que vous pouvez construire à votre guise, ainsi que de nombreuses autres attractions et boutiques pour satisfaire vos besoins. les clients.

« Avec RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition, vous pouvez devenir un véritable directeur de parc d’attractions et aventurez-vous dans une carrière prometteuse où vous gérerez tous les détails de votre parc d’attractions « , vous pouvez lire dans le synopsis officiel du jeu. » Vous maîtriserez les finances, les commerces et services du parc et les employés. Réussissez une douzaine de scénarios en remplissant votre parc de plus de 300 montagnes russes et attractions uniques, 500 objets de décoration, 60 commerces et services et 20 animaux que vous devrez élever et prendre en charge », ajoute-t-il.

Ces dernières semaines ont été les plus mouvementées pour l’équipe Frontier, qui a récemment présenté et créé l’étrange et amusant Struggling, ainsi que montrer un jeu d’action multijoueur dont nous vous avons parlé dans nos impressions de Lemnis Gate, sans oublier le confirmation que Jurassic World Evolution fera ses débuts sur Nintendo Switch.

En savoir plus: RollerCoaster Tycoon 3, Frontier et Nintendo Switch.

