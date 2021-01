L’arrivée de Service d’abonnement Fortnite il avait été annoncé à l’avance, de telle sorte que son arrivée apportait simplement avec lui les nouvelles qui figuraient parmi les prix intéressants. De cette façon, les joueurs ont eu accès à une grande variété de propositions plus qu’intéressantes qui apportent du nouveau contenu à pouvoir personnaliser les personnages.

Depuis sa création, les joueurs ont pu profiter d’une bonne variété de propositions et, comme la société l’a clairement indiqué, en février 2021, il suivra le même chemin. Après tout, ils ont annoncé à partir d’une publication sur leur site officiel ce qui va arriver dans ce nouveau mois et nous pouvons déjà nous assurer que nous aurons de bonnes propositions pour personnaliser notre jeu.

Fortnite | Jeux épiques

Parmi les nouveautés qui sera inclus dans ce nouveau mois, les joueurs pourront profiter d’un nouveau skin présenté comme VI, d’un style de glace alternatif pour celui-ci, d’un écran de chargement, d’un accessoire de sac à dos, d’un médiator, d’un wrapper et de 1000 V-Bucks à dépenser dans le magasin Fortnite ou même la passe de bataille pour continuer à augmenter les options à obtenir.

De cette façon, nous sommes confrontés à une proposition plus qu’intéressante qui conduira les joueurs Fortnite à obtenir tout ce dont ils ont besoin pour continuer à profiter du jeu de la meilleure façon possible. Si vous n’avez pas encore essayé la bataille royale ou que vous envisagez de l’essayer sur d’autres plateformes, nous vous rappelons que c’est disponible sur PC, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 et Android.