L’étude polonaise a utilisé un ton proche dans l’écriture et a fait l’objet de débats sur le net.

Admettons que presque personne ne lit le CLUF (Contrat de licence avec l’utilisateur) ce contrat que nous acceptons lors du démarrage de jeux ou du téléchargement d’applications. C’est quelque chose qui ne va pas, car l’idéal est de savoir quels termes et fonctions nous autorisons, mais les nombreuses lignes de texte poussent la plupart des utilisateurs à sauter ce point et à tout accepter les yeux fermés.

Heureusement, il y a des gens qui les lisent, et c’est ainsi que nous sommes parvenus à l’accord des termes inclus dans Cyberpunk 2077. Nous savons déjà que CD Projekt RED Il s’agit d’une étude particulière, et il a décidé d’adapter, à sa manière, ce type de textes qui sont généralement remplis de formalités. Au lieu de cela, ils ont adapté le texte avec un langage plus familier pour l’adapter à l’esthétique et au cadre de leur prochain jeu.

Le ton amical des termes du contrat a surpris et agacé certains utilisateursCeci, comment pourrait-il en être autrement, a suscité un débat sur le net, avec des utilisateurs qui le trouvent original, et aussi qui trouvent certains des termes utilisés hors de propos. “Nous avons essayé de l’écrire de la manière la plus simple possible du point de vue juridique et nous avons inclus des résumés plus informels pour vous aider à comprendre ce que nous voulons dire. Les résumés de droite ont été commandés par un natif de Night City, un véritable cyberpunk qui sait de quoi il parle lorsqu’il s’agit de traduire un langage juridique », explique le CLUF, que vous pouvez lire intégralement d’ici.

Il y a des captures sur le net qui indiquent que CD Projekt lui-même a répondu à certaines des plaintes en modifiant le contenu du texte dans les dernières heures pour lui donner un aspect plus formel qu’à l’origine.

Un autre paragraphe qui dérange certains joueurs est le suivant, en raison des restrictions en matière de partage de contenu lié au jeu.

“Nous vous accordons le droit de jouer à Cyberpunk 2077; nous espérons sincèrement que vous l’apprécierez. Nous avons consacré de nombreuses années de travail à ce jeu, alors disons simplement que C’est notre création et, en tant que telle, sa propriété intellectuelle est également. Cependant, cela ne limitera pas le plaisir, non? “

Dans tous les cas, il ne reste que quelques heures avant que Cyberpunk 2077 ne soit disponible dans le monde entier, et vous pouvez tout savoir sur le jeu dans notre revue. Le studio a également fait allusion à l’arrivée en 2021 de son premier DLC gratuit.

