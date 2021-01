Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Bien que célébrée pour être une option très accessible, la Xbox Series S est également vue dans une perspective qui remet en question sa validité à une époque où les consoles devraient faire un bond significatif en termes de graphismes et de performances visuelles, surtout pas pour si loin derrière le PC. Malgré cela, de plus en plus de développeurs donnent un vote de confiance à la console Microsoft et cette fois Tommy Refenes a fait de même.

Le co-créateur de Super Meat Boy a donné un vote de confiance à la Xbox Series S

Lors d’une interview avec Gamingbolt, Tommy Refenes, co-créateur de Super Meat Boy, a évoqué le potentiel de la Xbox Series S et les possibilités qu’elle a en tant que matériel dans cette nouvelle génération. En ce sens, le créateur considère que la console, malgré ses limites, a tout pour mettre en valeur les jeux de la neuvième génération: “oui, je pense que ce sera le cas. Je veux dire, vous pouvez avoir des effets de qualité inférieure, des ombres et des éléments aspect approximatif et tout, mais dans l’ensemble, avoir un jeu fonctionnant à 1440p à 60 FPS est plutôt bon. Cela pourrait faire une différence de 5 à 8 ans, mais j’imagine que même les séries X et PS5 approcheront de la fin de leur cycle. de la vie s’ils n’ont pas encore été éclipsés par leurs versions respectives améliorées et plus puissantes. “

Après le lancement de la Xbox Series S, les développeurs du jeu d’horreur The Medium, Bloober Team, l’ont considéré comme une console capable de faire face à la nouvelle génération. De plus, un développeur Unity a emboîté le pas et a demandé un vote de confiance pour le matériel.

Pensez-vous que la Xbox Series S pourra le faire avec les jeux de la neuvième génération de consoles?

