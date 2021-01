Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Oui, le nom le plus reconnaissable de Naughty Dog est peut-être Neil Druckmann depuis des années, mais les fondations de l’ère récente du studio star PlayStation ont été construites en partie par un autre créateur très en vue, Bruce Straley. Ils ont tous deux engendré The Last of Us, faisaient partie d’Uncharted et ont sauvé cette franchise quand Uncharted 4 a rencontré des problèmes. En conséquence, Straley l’a jugé suffisant pour les jeux AAA et s’est retiré, mais cela ne signifie pas qu’il n’est pas au courant des jeux vidéo et a récemment fait une déclaration à proprement parler.

Bruce Straley n’est pas d’accord pour dire qu’il existe autant de jeux IP pour le cinéma ou la télévision

Il y a quelques jours, des millions de joueurs ont été surpris lorsque Lucasfilm Games, la nouvelle marque qui englobera les jeux vidéo Star Wars, a annoncé qu’un titre mondial ouvert pour la franchise était en développement par Ubisoft, ce qui signifiait l’ouverture du franchise à d’autres entreprises et le début de la fin du contrat d’exclusivité qui a été conclu avec Electronic Arts. Suite à cette annonce, Geoff Keighley, producteur de The Game Awards, a mis en avant les nouveaux jeux en développement basés sur d’importantes franchises du monde du divertissement, comme 007 d’IO Interactive, Indiana Jones de Bethesda et ce jeu Star Wars de Ubisoft.

Eh bien, de manière inattendue, l’une des réponses à ce post est venue de Bruce Straley, qui a fait remarquer à Geoff, par rapport à sa question sur la collaboration de rêve que les joueurs aimeraient, ce qui n’est pas vraiment une car il pense que «L’industrie du jeu vidéo a besoin de talent et d’argent pour créer de nouveaux contenus et de nouvelles IP, ainsi que pour investir dans l’innovation AAA.»

Aucun. Nous avons besoin de tout ce talent et de cet argent axés sur la création de nouveaux contenus, de nouvelles adresses IP et l’innovation dans l’espace AAA Geoff.

😉👍 – Bruce Straley (@bruce_straley) 13 janvier 2021

La réponse de Straley a été reconnue par les utilisateurs de Twitter, dont certains ont souligné que ce qu’ils veulent dans les jeux vidéo est de vivre de nouvelles expériences et d’apprendre de nouvelles franchises, pas de voir le contenu qui existe déjà au cinéma ou à la télévision à travers série ou animation.

Quelle est votre opinion à ce sujet? L’industrie pourrait-elle se livrer à une utilisation abusive des licences pour essayer d’assurer la sensibilisation et les ventes au lieu de soutenir de nouveaux projets?

