L’une des sections les plus importantes de Le monde se termine avec toi est la musique. Désormais, les fans de cette œuvre issue de la Nintendo DS peuvent se reposer en sachant que Takeharu Ishimoto, le compositeur du premier titre, est impliqué dans le développement de NEO: The World Ends With You.

Bien qu’Ishimoto ne travaille plus chez Square Enix, il aura l’opportunité de composer la musique de la suite depuis un poste indépendant. Heureusement, votre participation ne s’arrête pas là, puisque Il est également impliqué dans la bande originale de The Word Ends With You The Animation.

Dans le passé, Ishimoto a travaillé sur des émissions comme Kingdom Hearts et Final Fantasy, mais c’est son travail sur The World Ends With You qui a gagné le cœur de milliers de fans. Dans les sujets connexes, vous pouvez consulter ici la première bande-annonce de la suite qui arrivera sur PS4 et Nintendo Switch dans le courant de 2021. De même, voici le nouvel aperçu de l’anime.

Via: Siliconera

