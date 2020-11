Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

The World Ends with You a brillé sur Nintendo DS pour son style visuel attrayant, son histoire et ses mécanismes. Le titre Square Enix est également devenu célèbre grâce à sa bande originale, composée par Takeharu Ishimoto.

Le compositeur japonais a quitté son poste chez Square Enix il y a quelques années, tant de fans se demandent si le musicien travaillera sur NEO: The World Ends with You, une suite récemment annoncée pour Nintendo Switch et PlayStation 4.

Si vous êtes fan de The World Ends with You, ne vous inquiétez pas car Takeharu Ishimoto travaillera sur le projet en tant que musicien indépendant. De plus, le compositeur collaborera également à l’anime de la franchise.

Takeharu Ishimoto travaille sur NEO: The World Ends With You

Face aux doutes sur sa participation à la suite, Ishimoto a décidé de parler de la question sur ses réseaux sociaux. Le créateur a annoncé sur son compte Twitter qu’il ferait partie du développement de NEO: The World Ends with You.

Comme vous pouvez l’imaginer, la nouvelle a été très bien accueillie par les joueurs, car le travail d’Ishimoto en a laissé beaucoup satisfaits dans le premier opus. D’autre part, le musicien sera également en charge de la bande originale de The World Ends with You: The Animation.

Suite à son départ de Square Enix, Ishimoto a commencé à travailler en tant que musicien et compositeur indépendant. Heureusement, la relation entre l’entreprise et le créateur reste en bons termes et les deux parties vont collaborer sur de nouveaux projets.

Ishimoto était enthousiasmé par cette nouvelle opportunité et a déclaré qu’il ferait de son mieux pour plaire aux fans. La création a partagé la bande-annonce de NEO: The World Ends with You sur ses réseaux.

新 す ば ら し き こ の せ か い ま た 曲 担当 さ せ て 頂 き ま す。

世間 の 流行 り が 何 で あ れ 、 等身 大 で や れ る 事 を 最大 限 に や っ て み ま す 〜! https: //t.co/Zm1QfIh7vC

# 新 す ば ら し き こ の せ か い # す ば せ か #twewy #ntwewy #TWEWY – 石 元 丈 晴 Takeharu Ishimoto (@ishimoto_music) 25 novembre 2020

Pour l’instant on sait que la suite sera un titre 3D qui respectera l’esthétique et la mécanique de la livraison originale. Son lancement est prévu pour le milieu de l’année prochaine dans le monde entier. A cette occasion, nous connaîtrons l’histoire de Rindo, qui participera au Reaper’s Game.

Trouver: L’anime The World Ends with You a déjà une fenêtre de sortie

NEO: The World Ends with You est en cours de développement pour PlayStation 4 et Nintendo Switch. Il sera disponible dans le monde entier à l’été 2021. Sur cette page, vous trouverez plus d’actualités sur la franchise.

La source