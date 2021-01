L’éditeur de FIFA et Need for Speed ​​reprendront les droits de la Formule 1 et des sagas telles que DiRT.

DiRT 5

Le conseil d’administration de Codemasters voter en faveur de son acquisition par Arts électroniques, comme le confirme le média britannique VGC. Pour ceux qui ne s’en souviennent pas, l’éditeur de jeux comme DiRT 5 avait reçu en novembre une offre de rachat de Take-Two, le géant américain qui possède 2K Games et Rockstar Games. Cependant, lorsque l’accord semblait sur la bonne voie, EA a fait irruption sur la scène avec une offre beaucoup plus élevée que Take-Two, ce qui a incité Take-Two à retirer son offre début janvier.

Avec la voie libre pour le mariage entre EA et Codemasters, Le président-directeur général Ian Bell, le PDG Frank Sagnier et le directeur financier Rashid Varachia votent pour approuver l’accord pour son acquisition par la société californienne. Il s’agit de une décision contraignante. Ainsi, même si une troisième société souhaitait imiter EA, et qu’une offre encore supérieure apparaissait maintenant, le conseil ne pouvait pas l’accepter. Néanmoins, il est important de noter que l’accord ce n’est pas du tout fermé.

Le 16 février, l’achat de Codemasters par Electronic Arts pourrait être clôturéLe 3 février, le conseil d’administration de Codemasters doit rencontrer les actionnaires de voter sur l’achat de la société, puisqu’ils ne détiennent que 4,34% des actions. Quelque chose qui est sûrement une procédure simple, car les trois gérants ils ont recommandé à leurs investisseurs de voter en faveur de l’offre. Plus tard, en cas d’approbation, l’achat il deviendrait officiel le 16 février, et le 18 février, Codemasters cesserait d’être cotée en bourse lorsqu’elle deviendrait une partie d’Electronic Arts.

Nous vous rappelons que l’offre Electronic Arts est valorisée à environ 1,2 milliard de dollars, et avec cet achat, l’éditeur de sagas telles que FIFA, Battlefield et Need for Speed ​​reprendra les franchises et licences en possession de Codemasters. Un portfolio qui met en avant l’exclusivité des jeux de Formule 1, ainsi que la saga DiRT et le dernier Project CARS acquis, sans oublier cette saga de shooter qu’ils ont en jachère: Operation Flashpoint.

