Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 09/12/2020 10:52

Contrôle il continue d’être classé comme l’un des jeux Remedy les plus réussis ces dernières années. Un peu plus d’un an après sa sortie, Remedy Entertainment, la société responsable du titre, a révélé que cet épisode s’est vendu à plus de deux millions d’exemplaires dans le monde.

Parallèlement à cela, Remedy a déclaré que novembre dernier avait été la période de vente la plus forte pour le jeu. De même, le nombre d’exemplaires vendus numériquement a considérablement augmenté. Alors qu’en 2019 cette version couvrait environ 60% du total des achats, en 2020, ce nombre est passé à plus de 90%.

Parallèlement à cela, Remedy a également révélé plus d’informations sur les futurs projets de l’entreprise. Poursuivant sur la voie du contrôle, Sam Lake qui a travaillé sur Alan Wake a mentionné que il y a un grand intérêt pour le contenu multimédia de ce titre, il y a donc la possibilité de voir une série de cette propriété dans le futur. De même, Lake a fait remarquer que le prochain jeu de l’étude se déroulerait dans l’univers partagé de Remedy, qui comprend Alan Wake et Control.

D’autre part, il a été commenté que Le projet collaboratif entre Epic Games et Remedy est une toute nouvelle IP, et arrivera sur consoles et PC. Le développement est financé par la société derrière Fortnite, bien qu’il appartienne à Remedy.

Enfin, il a été révélé que Vanguard, le prochain grand projet de Remedy, sera un jeu multijoueur gratuit basé sur des services, bien qu’il aura la force narrative caractéristique des titres de cette étude. Cependant, ne vous attendez pas à voir quoi que ce soit sur ce développement de sitôt, car il en est encore à ses débuts, bien que les tests aient été positifs.

Nous vous rappelons que Control est désormais disponible sur Xbox Game Pass. De même, la mise à niveau de nouvelle génération du jeu a été retardée jusqu’en 2021.

Via: Remède

Le premier trailer officiel de la troisième saison de Cobra Kai est arrivé! Comment faire en sorte qu’Amazon livre toujours vos commandes à temps?

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.