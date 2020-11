La plate-forme de Valve prend désormais en charge les lumières ou le gyroscope, mais pas les déclencheurs adaptatifs.

Avec l’arrivée de la PlayStation 5 dans tous les pays du monde – du moins en théorie, car les problèmes de stock sont toujours présents – Soupape a mis à jour le client bêta de Steam pour prendre en charge officiellement le Télécommande DualSense. En fait, l’API de la plateforme a déjà reconnu le contrôleur dès le premier instant, mais ses caractéristiques étaient assez limitées. Désormais, ceux qui possèdent l’un de ces appareils pourront profiter de la grande majorité de leurs les fonctions.

Plus précisément, les notes de mise à jour parlent d ‘«éclairage LED, écran tactile, vibration et gyroscope» en ne laissant de côté que le déclencheurs adaptatifs et sa réponse haptique. Dommage, car c’est l’un des grands attraits de ce périphérique, mais comme on le commente bien sur PC Gamer, c’est toujours un logiciel beta qui a encore des marges d’amélioration. Et en fait, il illustre certains problèmes que les premiers utilisateurs connaissent.

Les plus notables sont très spécifiques: premièrement, la vibration ne fonctionne que si le contrôleur est connecté à l’ordinateur par câble; et deuxièmement, que les boutons affichés sur les interfaces du jeu correspondent à ceux de la Xbox. Un petit glissement qui ne tardera probablement pas à être corrigé. Quoi qu’il en soit, la question devra être suivie pour voir comment elle évoluera à l’avenir.

Si vous souhaitez participer au client bêta depuis Steam, ouvrez l’application et accédez au menu des paramètres. Dans l’onglet «compte», vous trouverez une section «participation bêta» avec un bouton pour changer la version de la plateforme. En ce qui concerne la console elle-même, dans 3DJuegos, nous avons déjà partagé notre analyse PS5 avec tout ce que vous devez savoir sur le nouveau bureau Sony.

En savoir plus: DualSense, Steam et Valve.

