Une enquête de satisfaction mentionne le contrôleur PlayStation pour déterminer si les joueurs Xbox veulent quelque chose de similaire.

Les enquêtes des entreprises sont courantes pour connaître la satisfaction de leurs utilisateurs et, accessoirement, pour préparer une étude de marché pour connaître les besoins ou les suggestions des acheteurs pour l’avenir. Ils font la même chose depuis Microsoft avec les utilisateurs qui ont acheté la Xbox Series X | S, et le questionnaire met en évidence un aspect des plus curieux.

Comme indiqué par TechRadar, Microsoft fait une enquête avec plusieurs questions liées à la console pour connaître le satisfaction de ses utilisateurs sur la qualité, la rapidité ou même s’ils le ressentent comme un système de nouvelle génération. Mais, parmi ces questions se démarque une orientée vers le contrôleur Xbox et les ajouts possibles qui peuvent ou non être inclus dans le futur.

L’enquête vise à connaître l’opinion des utilisateurs Xbox concernant un éventuel nouveau contrôleurDans le questionnaire, Microsoft demande si les utilisateurs connaissent Caractéristiques du contrôleur PlayStationet demandez-leur s’ils auraient aimé que la manette Xbox inclue des options similaires. Le DualSense de PlayStation 5 se distingue notamment par ses vibrations haptiques et ses déclencheurs adaptatifs pour favoriser l’immersion dans le jeu, comme on l’a vu dans certains de ses jeux de lancement tels que Demon’s Souls ou Astro’s Playroom.

Nous ne connaissons pas le but de l’enquête, puisque Microsoft ne l’a pas commentée. Mais tout indique qu’il s’agit d’une étude de marché réalisée par la société de Redmond pour déterminer si ses utilisateurs sont intéressés par ce type de fonctionnalités ajoutées ou non. Si le résultat est positif, peut-être qu’à l’avenir, nous verrons un contrôleur pour Xbox avec des vibrations haptiques et des déclencheurs avec une force réglable.

Pour l’instant, la manette Xbox Series X | S est une évolution par rapport à la Xbox One, grâce à ses meilleurs matériaux, sa meilleure adhérence et l’inclusion d’un bouton pour partager des captures d’écran. En attendant, nous devons nous contenter de l’imagination fantaisiste de ce à quoi ressemblerait ce contrôleur.

En savoir plus: Xbox Series X, Microsoft et DualSense.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');