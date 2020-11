Le coordinateur antiterroriste de l'Union européenne plaide pour une plus grande réglementation des jeux vidéo

Gilles de Kerchove met en garde contre la prolifération des idéologies extrémistes dans les environnements en ligne.

Les jeux vidéocomme tout média culturel et activité commerciale, ils ont toujours attiré l’attention des instances officielles. Surtout ces dernières années, avec la prolifération de méthodes de monétisation comme les micropaiements qui ont conduit à des jugements contre la saga de la FIFA aux Pays-Bas, et les mesures réglementaires dans divers pays, où le gouvernement espagnol lui-même inclura des coffres à butin dans la loi sur les jeux.

Ils peuvent être un moyen alternatif de diffuser des idéologiesGuilles de KerchoveMais la monétisation, et le risque de dépendance, ce ne sont pas les seuls dangers à prendre en compte. Ou, du moins, c’est ce que le coordinateur européen de la lutte contre le terrorisme, le Belge Guilles de Kerchove, dans des déclarations à l’. (recueillies par RFI) avant la présentation de la loi sur les services numériques en décembre. En eux, l’officier préconise une réglementation renforcée sur les jeux vidéo sur le territoire: “Je ne dis pas que tout le secteur du jeu vidéo est problématique. Il y a deux milliards de personnes qui jouent en ligne, et tout cela est très bien”, estime le responsable européen.

Comme vous pouvez vous y attendre, cette première phrase a un “mais”. Et ici, Kerchove prévient des dangers potentiels d’un contrôle insuffisant sur les jeux vidéo publiés et partagés sur le territoire: «Vous devez groupes d’extrême droite en Allemagne qui créent des jeux où le but est tirer sur les gens d’origine arabe, ou [el milmillonario George] Soros ou la Dame [canciller alemana Angela] Merkel pour ses politiques d’immigration, etc. “

Le coordinateur antiterroriste Guilles de Kerchove, Kenzo Tribouillard, .

“Est [los videojuegos] Peut être une manière alternative de répandre des idéologies, surtout de la part de l’extrême droite mais pas seulement d’eux, une manière de blanchir de l’argent… Il y a des pièces créées dans des jeux qui peuvent être échangées contre un cours légal », dit-il. l’officier de lutte contre le terrorisme de l’Union européenne. Bien entendu, et compte tenu de sa position au sein des organisations continentales, de Kerchove met également en garde contre les dangers de jeux vidéo sur des questions terroristes.

L’UE est favorable à plus de cryptageGuilles de Kerchove“Ils peuvent être utilisés comme moyen de communication. Ils sont cryptés. Et ils peuvent également être utilisés comme une forme de tester des scénarios d’attaque<<, en référence à son utilisation éventuelle pour planifier des attentats terroristes. De manière générale, Guilles de Kerchove estime qu'une réglementation plus environnements numériques et les canaux de communication en ligne. Et ici, ça met aussi à l’honneur Facebook et YouTube, soulignant que leurs algorithmes «amplifient» les messages extrémistes et problématiques pour générer des interactions.

Il aborde également la question de confidentialité dans les réseaux, où il garantit que l’Union européenne “est en faveur d’un plus grand cryptage” dans les communications des citoyens. Mais, ajoute-t-il, “est-il exact que nous ne sommes pas en mesure d’identifier qui est derrière une adresse IP et est-ce que publier des images avec pédophilie pour le viol d’enfants? Comment est-il possible que la police puisse accéder à un SMS, mais ne puisse pas accéder au même contenu dans un message WhatsApp? Cela a-t-il du sens? “

Sans entrer dans des avis, les propos de Guilles de Kerchove montrent que environnements numériques en ligne ils sont dans le collimateur de l’Union européenne. Pas seulement à cause du problème des micropaiements, comme nous l’avons mentionné au début, avec de plus en plus de gouvernements qui cherchent à réglementer les boîtes à butin. Mais aussi pour les questions que l’officier expose, cause de une préoccupation croissante à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union européenne, qui jouera certainement un rôle important dans la prochaine Droit des services numériques qui sera présenté le 9 décembre.

