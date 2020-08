Le président, PDG et co-fondateur du spécialiste du matériel Razer Min-Liang Tan (photo) a déclaré que la pandémie de coronavirus COVID-19 a accéléré la «transformation numérique» dans l’espace des jeux vidéo.

Dans le rapport financier de la société pour les six mois se terminant le 30 juin, l’exécutif a déclaré que les ordres de rester à la maison émis par les gouvernements du monde entier pour ralentir la propagation du virus avaient aidé le divertissement à avancer rapidement de trois à cinq ans.

«Alors que les ramifications du COVID-19 se font encore sentir dans différents secteurs, nous avons toujours eu une vision claire de la manière dont les technologies numériques vont changer la façon dont les gens recherchent le divertissement, consomment des biens et services, communiquent et interagissent avec », a écrit Tan.

« La pandémie a accéléré une transformation numérique que nous avions initialement envisagée de se dérouler de trois à cinq ans. La situation mondiale de« rester à la maison »a stimulé l’engagement des utilisateurs avec les jeux et les sports électroniques à des niveaux records, selon un rapport de le Forum économique mondial. 82 pour cent des joueurs ont dépensé plus d’argent sur les jeux2 tandis que Twitch a enregistré une augmentation de 80 pour cent du nombre total d’heures de streaming. Le trafic de jeux a également grimpé de 75 pour cent pendant les heures de pointe. «

Pour les six mois se terminant le 30 juin, Razer a enregistré un chiffre d’affaires record de 447,5 millions de dollars, soit une augmentation de 25,3% d’une année sur l’autre. La société a également 500 millions de dollars en banque, sans dette.











