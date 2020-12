Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 16/12/2020 17h16

CD Projekt RED, l’une des sociétés de jeux vidéo les plus acclamées de ces dernières années, a mis sa réputation en péril avec le lancement chaotique de Cyberpunk 2077. Bien qu’il s’agisse d’un excellent titre, l’état dans lequel il a fait ses débuts PS4 et Xbox One C’est loin d’être acceptable, et dans le cadre de leurs efforts pour le corriger, ses développeurs assurent qu’ils ne se reposeront pas tant que chaque joueur ne sera pas satisfait du produit qu’il a reçu.

Dans le cadre d’une récente assemblée générale, CDPR a déclaré ce qui suit:

“Le coût de la réparation du jeu est sans importance par rapport à ce que nous jouons actuellement, c’est donc une décision qui ne devrait pas être prise en compte. Nous voulons vraiment réparer le jeu, nous avons fait une promesse aux joueurs et nous ferons de notre mieux pour la remplir. “

En ne diffusant pas le jeu sur les consoles des générations précédentes, le studio polonais reconnaît avoir mis en péril la réputation de l’entreprise et, par conséquent, la confiance de ses clients. Pour le moment, CDPR se concentre à cent pour cent sur la correction Cyberpunk 2077 sur PS4 et Xbox One.

